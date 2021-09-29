"أنا في مهمة وطنية".. شوقي غريب يعلق على احتمالية رحيله عن المنتخب الأولمبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

علق شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي، على احتمالية رحيلة عن تدريب الفراعنة في حالة تولي مجلس جديد لاتحاد الكرة المصري.

وخلال تصريحات هاتفية لبرنامج "ملعب البلدوزر" المذاع عبر فضائية "الشمس"، قال غريب: "أنا في مهمة وطنية كُلفت بها".

وأضاف: "أحمد مجاهد (رئيس اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة) قال لي قد يأتي مجلس جديد ولديه حرية اتخاذ القرار، ليس هناك شرط جزائي في عقدي (محدش بياخد حاجة من بلده)".

وتابع: "ما يحدث حاليا من نقد، حتى يقال إن المنتخب الأولمبي فشل، عندما يأتي مجلس الجبلاية الجديد يختار الأنسب، أنا لم أسع لتلك المهمة".

وأتم: "في بداية تولي المهمة مع المنتخب الأولمبي تعرضت لنفس النقد والهجوم، أنا في هذا المكان بسبب نتائجي".

جدير بالذكر أن اتحاد الكرة كان قد وجه الشكر لشوقي غريب وجهازه الفني عقب نهاية منافسات المنتخب الأولمبي في دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020)، قبل أن يعلن قبل عدة أيام عودته لمهمته مجددا.