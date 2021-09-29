الأهلي يحدد موعد فتح باب الترشح للانتخابات ويعتمد العقوبات

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قال مصدر في النادي الأهلي، إن مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي، قد اعتمد قرار لجنة التخطيط بمعاقبة الجهاز الفني ولاعبي الفريق الأول، كما تم تحديد موعد فتح باب تلقي طلبات الترشح لانتخابات المجلس.

وكانت إدارة النادي الأهلي قد عاقبت الجهاز الفني واللاعبين بغرامة قدرها 300 الف جنيه عقب خسارة لقب السوبر المحلي أمام طلائع الجيش في المباراة التي جرت الثلاثاء الماضي.

وأضاف المصدر الذي تحفظ على ذكر اسمه من خلال تصريحات لمصراوي، أن المجلس اعتمد قرار لجنة التخطيط بخصم 300 الف جنيه من الجهاز الفني واللاعبين عقب الخسارة دون أي تغيير.

وكان الخطيب قد فرض هذه العقوبة أيضا على مدير الكرة وبنسب من بقية أعضاء الجهاز الإداري والطبي وفقًا لرواتبهم.

وكان مجلس إدارة الأهلي قد قرر مساء أمس الموافقة علي قرارات لجنة التخطيط لكرة القدم، وكذلك الموافقة على سفر أمير توفيق، مدير التعاقدات، وخالد بيبو مدير قطاع الناشئين، ومايكل بروكيش المدير الفني للقطاع، خلال شهر أكتوبر المقبل إلى التشيك وسلوفاكيا، لبحث سبل التعاون المشترك مع أندية زيزكوف وزيلينا وتبليتسي وسيجما أولوموتش، بشأن انتقالات لاعبي الأهلي إلى أوروبا وتنظيم المعسكرات المشتركة وتبادل الخبرات الإدارية والفنية.

ومن جانبه حدد مجلس إدارة النادي الفترة من 15 وحتى 21 أكتوبر المقبل موعدًا لفتح باب تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس إدارة جديدة كما تم إرسال خطاب للجهة الإدارية للاعتماد قبل الإعلان الرسمي عن الجدول الزمني للانتخابات.