"أحد لاعبيه بالدوري المصري".. من هو شيريف تيراسبول الذي دخل تاريخ الأبطال؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

بـ6 نقاط، تصدر فريق شيريف تيراسبول المولودوفي المجموعة الرابعة بدوري أبطال أوروبا، متفوقا على ريال مدريد الإسباني الذي حل ثانيا برصيد 3 نقاط، ثم إنتر ميلان الإيطالي وشاختار الأوكراني في المركزين الثالث والرابع –على الترتيب-.

ظهور شيريف في جدول المجموعة كان مفاجئًا للجميع، فوقت الإعلان عن قرعة مجموعات الأبطال، كانت التوقعات تشير إلى تأهل ريال مدريد رفقة إنتر ميلان، إذا لم يحقق شاختار المفاجأة على حساب الفريق الإيطالي.

شيريف لم يكن في حسابات المجموعة، حتى فجر أولى مفاجآته أمام شاختار بالجولة الأولى وفاز بهدفين دون رد على ملعبه، ثم جاءت ثاني مفاجآته بكسر شوكة ريال مدريد في عقر داره والفوز عليه بهدفين مقابل هدف في مباراة كان له الكلمة العليا منذ البداية وسجل هدفه الأولى بالدقيقة 25، قبل أن يتعادل كريم بنزيما بركلة جزاء في الدقيقة 65، وفي الدقيقة 90 جاء الرد الثاني من الفريق المولودفي ليحقق ثاني مفاجآته في البطولة.

تأسس نادي شيريف عام 1997، وينتمى لدولة ترانسنيستريا، وعاصمتها تيراسبول، وهي جمهورية مستقلة أعلنت نفسها دولة، لكن لم يعترف بها المجتمع الدولي، وتعد روسيا حليفها الوحيد.

وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الإسبانية، فعلى الرغم من استقلال ترانسنيستريا عن مولدوفا (انفصلت عنها بعد سقوط الاتحاد السوفيتي عقب حرب تدخلت فيها روسيا لصالح الانفصاليين) إلا أن الأخيرة تعتبر هذا الشريط من الأراضي جزءا لا يتجزأ من أراضيها.

ويعد نادي شيريف هو النادي الأكبر لتلك الدولة غير المعترف بها، وسبق له الفوز ببطولة الدوري المولدوفي 19 مرة منذ تأسيسه.

كيف تأهل شيريف إلى دوري أبطال أوروبا 21/22؟

مشوار الفريق المولودفي كان طويلا، بدأ منذ شهر يوليو الماضي، بمواجهة تيوتا الألباني في تصفيات التأهل الأولى، وفاز بنتيجة 5-0 في مباراتي الذهاب والإياب ليتأهل إلى تصفيات التأهل الثانية ويصطدم بفريق ألاشكيرت الأرميني ويفوز عليه بنتيجة 4-1 في مجموع المباراتين.

وفي تصفيات التأهل الثالثة، كان اللقاء صعبا أمام سرفينا زفيزدا الصربي، فتعادلا إيجابيا (1-1) في مباراة الذهاب، قبل أن ينجح شيريف في الفوز بلقاء الإياب على ملعبه بهدف دون رد.

المباراة الأهم كانت أمام دينامو زغرب الكرواتي صاحب الخبرات الكبيرة نظرا لمشاركاته المستمرة بدوري أبطال أوروبا، إلا أن شيريف لم يكن رحيما واكتسح منافسه بثلاثية دون رد في مباراة الذهاب.

ويبدو أن لاعبي دينامو زغرب لم يحترموا منافسهم بالشكل الأمثل، فعقب ثلاثية الذهاب، خرج ميسلاف أورشيتش لاعب الفريق الكرواتي في تصريحات غاضبة نقلتها وسائل الإعلام وقال: "هذا أسوأ أداء للفريق منذ قدومي إلى هنا، أنا غير قادر على شرح مدى شعورنا بالإحباط.. لن ننام الليلة وسنكون في حاجة إلى معجزة في مباراة الإياب".

لكن المعجزة لم تتحقق وتعادل الفريقان سلبيا في لقاء العودة، ليحقق شيريف المفاجأة بتأهله لأول مرة للمشاركة في مجموعات تشامبيونزليج.

هل ظهر شيريف تيراسبول أوروبيا من قبل؟

سبق للفريق المولودوفي المشاركة في مجموعات الدوري الأوروبي 4 مرات في نسخ 2009/2010، 2010/2011، 2013/2014، 2017/2018، لكنه لم ينجح في التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

مفارقات

ضم النادي المولودوفي 5 صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الأخيرة، كان أبرزها الغاني خالد عبد الباسط، لاعب الترجي السابق الذي وقع عقدًا لمدة موسمين.

عبدالباسط كان قد فسخ عقده مع النادي التونسي في شهر يوليو الماضي، لينضم إلى صفوف شيريف في صفقة انتقال حر.

ومن المفارقات، أن أحد لاعبي شيريف السابقين، انضم مؤخرًا إلى صفوف نادي غزل المحلة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ففي الرابع من شهر سبتمبر الماضي، أعلن المحلة التعاقد مع إبراهيما كونيه لاعب طلائع الجيش السابق في انتقال حر.

كونيه سبق له اللعب بين صفوف عدة أندية أوروبية وهم ساكسان وشيريف في الدوري المولدوفي وسولستوك البيلا روسي، قبل أن ينضم إلى حرس الحدود ومنه إلى الطلائع قبل أن يستقر به الحال بين صفوف غزل المحلة.