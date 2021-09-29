خاص.. مدرب ليبيريا يوجه رسالة لمنتخب مصر وصلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - ضياء علي جوهر:

كشف الإنجليزي بيتر باتلر المدير الفني لمنتخب ليبيريا، عن رأيه في مواجهة المنتخب المصري، في اللقاء الودي المقرر إقامته مساء غدٍ الخميس في إطار استعدادات كل فريق لتصفيات كأس العالم والمؤهلة لقطر 2022.

وقال مدرب منتخب ليبيريا في تصريحات خاصة عبر "الخليج 365" :"مواجهة المنتخب المصري سيكون تحدي جيد جدًا بالنسبة لنا".

وأضاف :"الفريق الذي أمتلكه حاليًا هو الفريق الثاني وليس الأول، الفريق الأول سيكون مستعدًا لمواجهة منتخب الرأس الأخضر في الأسبوع المقبل".

وعن رأيه في نجم المنتخب المصري محمد صلاح، رد :"صلاح لاعب عظيم، وأفضّل استمراره في الدوري الإنجلزي لأنه الدوري الأكبر في العالم".

ومن المقرر أن تقام مباراة مصر وليبيريا في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "برج العرب" بالاسكندرية.

وكان البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني الجديد للمنتخب المصري طلب خوض مباراة ودية قبل المواجهة الرسمية ضد المنتخب الليبي.

وتولى كارلوس كيروش قيادة المنتخب المصري مؤخرًا بعد قرار اتحاد الكرة بإقالة المدرب حسام البدري عقب التعادل ضد المنتخب الجابوني بهدف لكل جانب.

ويلتقي المنتخب المصري بنظيره الليبي في الثامن من الشهر المقبل ضمن الجولة الثالثة، في المقابل ستكون الجولة الرابعة في 11 من نفس الشهر.

ويحتل منتخب مصر المركز الثاني في المجموعة السادسة برصيد أربع نقاط، بفارق نقطتين خلف المنتخب الليبي متصدر الترتيب في المجموعة التي تضم منتخبي الجابون وأنجولا صاحبا المركزين الثالث والرابع على الترتيب.