تدريب الأهلي.. تأهيل ياسر والشحات.. عودة طاهر وكهربا.. وراحة طويلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

خاض لاعبو النادي الأهلي مرانًا سريعًا صباح اليوم، الأربعاء، تحت قيادة بيتسو موسيماني المدير الفني للفريقن والذي قرر منحهم فترة راحة سلبية مدتها ثلاثة أيام مقبلة.

واكتفى لاعبو الأهلي الذين شاركوا في اللقاء الودي أمام فريق الغابة بخوض تدريبات استشفائية خفيفة في صالة الألعاب البدنية، فيما جاءت مدة المران كاملة 45 دقيقة فقط.

وبدأ المران بمحاضرة فنية سريعة من موسيماني، قبل أن يخوض اللاعبين تدريبات بدنية أعقبها مران بالكرة، لتنتهي الـ45 دقيقة ببعض الوحدات البدنية.

وشهد المران عودة محمود عبد المنعم "كهربا" وطاهر محمد طاهر للمشاركة في التدريبات الجماعية بعد شفاءهما من الإصابة بإجهاد عضلي خلال الأيام الماضية.

واستمر الثنائي حسين الشحات وياسر إبراهيم في برنامجهما التأهيلي للتعافي من الإصابات التي لحقت بهما، تمهيدًا لعودتهما إلى التدريبات يوم الأحد القادم.

ويعاني الشحات من الإصابة بإجهاد في العضلة الضامة، بينما أصيب ياسر إبراهيم في العضلة الأمامية.

ومن المقرر أن يعود لاعبو الأهلي إلى تدريباتهم مرة أخرى بداية من يوم الأحد القادم، عقب انتهاء فترة الراحة التي أقرها موسيماني.