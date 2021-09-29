البث المباشر | مشاهدة مباراة اليوم بين الشارقة وعجمان في الدوري الاماراتي ادنوك رابط يلا شوت

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر رابط يلا شوت لمشاهدة مباراة الشارقة وعجمان في الدوري الاماراتي ادنوك، ضمن مباريات اليوم الاربعاء 29 سبتمبر 2021.

يحتضن استاد راشد بن سعيد مباراة هامة وقوية بين عجمان وضيفه الشارقة في إطار منافسات الجولة السادسة من دوري الخليج العربي الاماراتي، وسيسعي الفريقان الى تحقيق الفوز واقتناص الثلاث نقاط.

يدخل اصحاب الملعب فريق عجمان المباراة بعنويات عالية بعد الفوز في الجولة الماضية خارج الديار امام بني ياس بثنائية بيضاء، ويتواجد الفريق في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الاماراتي برصيد 8 نقاط.

في المقابل فاز الشارقة بالجولة الماضية على ملعبه امام الجزيرة بنتيجة 2-1، ويحتل الملك المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الاماراتي برصيد 12 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن المتصدر العين والشارقة.

يذكر ان فريق الشارقة قد تعرض لهزيمة واحدة حتى الآن في الدوري الاماراتي كانت في الجولة الرابعة امام شباب الاهلي دبي، بينما فاز في 4 مباريات، على الناحية الآخري فاز فريق عجمان في مبارتين، وتعادل في 3 مباريات، وتلقى هزيمة واحدة.

تنطلق صافرة بداية مباراة الشارقة وعجمان في تمام الساعة 16:45 بتوقيت مصر، 17:45 بتوقيت السعودية، 14:45 بتوقيت جرينتش.

وينقل بث مباشر مباراة الشارقة وعجمان في الدوري الاماراتي على قناة أبو ظبي الرياضية، كما ينقل اللقاء على قناة دبي الرياضية.