الامارات | ميسي ينبطح أرضاً.. تاريخ كرة القدم يكتب من جديد! "صور"

شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي ينبطح أرضاً.. تاريخ كرة القدم يكتب من جديد! "صور" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أثار التصرف الذي قام به اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي، مع فريقه الجديد باريس سان جيرمان، الجدل والدهشة في مواقع التواصل الاجتماعي، ووسط وجمهور كرة القدم، وذلك خلال تنفيذ ركلة ثابتة من فريق مان سيتي خلال الجولة الثانية لدوري أبطال أوروبا أمس. وأثناء التصدي لضربة حرة مباشرة، حيث قام ميسي بالتمدد أرضا خلف حائط الصد خلال مجريات الشوط الثاني، فلاقت تلك اللقطة تفاعلات واسعا جدا، كونها المرة الأولى التي يقوم فيها ميسي بهذا التصرف.

ونجح ليونيل ميسي في إحراز هدفه الأول مع فريقه الجديد، منذ انتقاله إليه قادماً من برشلونة، وكان الثاني لفريقه في المباراة التي انتهت بانتصار سان جيرمان على السيتي بهدفين دون رد في دوري أبطال أوروبا.



وتناولت الجماهير الواقعة بعدة تعليقات ساخرة على هذه اللقطة التي انتشرت صورها بشكل كبير جداً، عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد نهاية اللقاء خاصة موقف اللاعب البرازيلي نيمار الذي تواجد في حائط الصد أيضاً، وحديث ما بين الصديقين. واعتبرها البعض أنها إهانة لنجم كبير، بينما رأى آخرون أنهم فقد الكثير بعد رحيله عن برشلونة، لكن رد البعض بأن هذا التصرف طبيعي كونه لاعب ضمن الفريق، ويقوم بما قد يساعد فريقه.



تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news