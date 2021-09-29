شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الإسماعيلى يواجه الحرية السكندرى ودياً استعداداً لانطلاق الدورى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض عصر اليوم الأربعاء فريق الإسماعيلى بقيادة طلعت يوسف أولى ودياته بمعسكره المغلق بالإسكندرية بمواجهة فريق الحرية السكندرى فى إطار رغبة الجهاز الفنى فى تجهيز اللاعبين بالشكل المأمول على أمل المنافسة على الألقاب فى الموسم المقبل .

ودخل فريق الإسماعيلى، بقيادة طلعت يوسف، معسكراً مغلقاً فى الإسكندرية بداية من الأحد الماضى وحتى 12 أكتوبر المقبل ، كما أنهى الجهاز الإدارى لفريق الإسماعيلى بقيادة أحمد صالح الإتفاق على تنظيم 4 وديات جديدة خلال معسكر الفريق المقام حاليا فى الإسكندرية، حيث يواجه الحمام المطروحى فى أولى ودياته يوم الأثنين المقبل 4 أكتوبر المقبل ، ثم المقاولون العرب يوم 6 ، وفى اليوم الذى يليه “7 أكتوبر” يلاقى فريق فاركو الصاعد هذا الموسم للدورى الممتاز ويختتم سلسلة ودياته بلقاء سموحة يوم 11 من الشهر المذكور.

ويستعد الدراويش للمشاركة بمنافسات الدورى العام فى نسخته الجديدة والمقرر لها 25 أكتوبر المقبل.

ومن جانبه أكد علاء وحيد، المتحدث الرسمى للنادى الإسماعيلى، أن طلعت يوسف، المدير الفنى للفريق، أبلغ الإدارة على موافقته على إقامة الدورى من دورين فى شكله التقليدى، مشيراً إلى أن الاقتراحات الأخرى من الصعب تنفيذها على أرض الواقع.

وقال المتحدث الرسمى للنادى الإسماعيلى، فى تصريحاته لبرنامج جمهور الثالثة على قناة أون تايم سبورتس 2، إن النادى يوافق على اقتراح إقامة كأس الرابطة، مؤكدا أنه مفيد للفرق خلال فترة الإيقاف في المشاركة ببطولة أفريقيا.

وكانت رابطة الأندية قد أعلنت عن مقترح إقامة الدوري من دور واحد ضمن 3 مقترحات، وذلك كبديل لتوفير الوقت، حيث سيكون نظام الدوري هو لعب 17 مباراة لكل فريق، وعقب نهاية الدور الأول، يتم تقسيم الفرق إلى 8 فرق تلعب على الصدارة، و10 فرق على الهبوط حتى النهاية مما يؤدي للعب 27 جولة كحد أقصى.