شكرا لقرائتكم خبر عن الصقر: التاريخ سوف ينحنى لصلاح.. وبن شرقى أفضل من كينو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغنى أحمد حسن كابتن منتخب مصر الاسبق بالنجم المصرى محمد صلاح لاعب ليفربول الانجليزى رافضاً فكرة الاطاحة بالجنوب افريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للاهلى من منصبه.

وقال الصقر فى مداخلة هاتفية لبرنامج اللعبة الحلوة مع خالد الغندور عبر إذاعة أون سبورت إف إم :" محمد صلاح تفوق على كل محترفى فى مصر ، هو فى حتة لوحده ، التاريخ لن ينسى دوره فى الكرة الافريقية ، الأرقام والانجازات فى صفه دائماً وهو للأمانة يستحق ذلك ، صلاح فرض نفسه الافضل فى التاريخ ولو تكاسل يوماً كان وقتها سيكون فى طى النسيان ، نحن نمجد فى أنصاف المحترفين ونترك لاعباً سوف ينحنى له التاريخ".

وأكمل أحمد حسن :"لا اشغل نفسى بالمانشتات والصحف والاعلام وكل من يحاول تجاهل تاريخى لأن الأرقام والحقائق تعترف دائماً بدوري فى كل الاندية التى لعبت لها بجانب مسيرتى الرائعة مع منتخب مصر".

وعن رؤيته لشكل الدوري بالموسم الجديد علق الصقر:"الامور ستكون صعبة على المواسم المقبلة بجانب الموسم الجديد فى ظل ضغط المباريات وضيق الوقت ، نتمنى ان نسير مثل العالم بأجمعه ويكون لنا موعد محدد لإنطلاق البطولة ، اتمنى ان تنجح رابطة الاندية فى ادارة الكرة المصرية للتطور".

وتابع:"مستغرب من تصريحات احمد مجاهد بأنه الاتحاد سوف يتحكم فى رابطة الاندية ، وفى رايى الرابطة ليس دورها فقط تنظيم شكل الدوري وإنما الاستثمار ايضاً للكرة المصرية ونقل الكرة من مرحلة الهواية للاحتراف الحقيقى".

وعن الأهلى قال أحمد حسن :" خسارة الدوري والسوبر ليست مبرر للإطاحة بموسيمانى ، المدرب كان ينافس للجولات الاخيرة فى الدوري والزمالك كان افضل ويستحق البطولة ، وخسر السوبر بركلات الترجيح ، حتى عقوبة المدرب أمر عادى الغريب فقط هو الاعلان عنها ، أكثر مايقلق الاهلى هو فقط أداء الفريق وغياب الروح المعروفة عن لاعبى الاهلى.

وتابع الصقر:"ميكيسونى لاعب مميز وخفيف وسريع ومتحرك وعنده ثقة فى نفسه واضافة قوية للاهلى وسيقوم بدور بديل أفشة فى الفترة المقبلة ومازال الوقت مبكر للحكم عليه ، وأحمد عبد القادر لاعب ممتاز وسيكون لاعب كبير فى الاهلى لو اتاح له موسيمانى فرصة المشاركة بإستمرار الفترة المقبلة ولن يقل عن كهربا وطاهر ، وحسام حسن لاعب كويس بس محتاج وقت للتعود على الاجواء فى الاهلى ، على معلول وقع على تمديد تعاقده مع القلعة الحمراء ومعندوش ازمة وحابب يستمر مع الفريق".

وعن الزمالك قال أحمد حسن :"حمدى النقاز لاعب كويس ولكن فى وجود المثلوثى وحازم إمام كان الافضل عدم اعادته مرة أخرى، وأشرف بن شرقى أفضل لاعب فى الدوري المصرى لاعب متكامل ، ولو ركز أكثر سيكون لاعب عالمى بستمتع بمشاهدته هداف وصانع العاب اضاف للدوري المصرى وفى رأيى افضل من كينو لان الاخير مزاجنجى ، والحفاظ على بن شرقى افضل صفقة للزمالك".

وعن تعيين شوقى غريب للمنتخب الاوليمبى قال الصقر :"لاتعليق".

وتألق نجمنا المصري محمد صلاح خلال لقاء فريقه ليفربول الإنجليزي الذى حقق فوزا كبيرا على مضيفه بورتو البرتغالى بنتيجة 5-1 خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء الثلاثاء على ملعب "الدراجاو"، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بمسابقة دورى ابطال اوروبا بالموسم الجارى 2021-2022، وسجل ثنائية خلال اللقاء.

جاء الهدف الأول في الدقيقة 18 عبر نجمنا المصري محمد صلاح من متابعة جيدة أمام المرمى، والذي حقق به العديد من الأرقام القياسية، وفي الشوط الثاني سجل الفرعون المصرى الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 60.