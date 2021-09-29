شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد عودة «الشحات» و«ياسر إبراهيم» لتدريب الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي للأهلي، إن حسين الشحات وياسر إبراهيم لاعبا الفريق يستكملان في الوقت الحالي تنفيذ برنامجهما التأهيلي للتعافي من الإصابة.

وأضاف أبوعبلة إن الثنائي قطع شوطا كبيرا في تنفيذ برنامجهما التأهيلي للتعافي من الإصابة مؤكدًا أن الثنائي يقترب من العودة بشكل تدريجي للتدريبات الجماعية بداية الأحد القادم.



ويعاني الشحات من الإصابة بإجهاد العضلة الضامة في حين يعاني ياسر إبراهيم من الإصابة بإجهاد خفيف في العضلة الأمامية.

ويواصل فريق الكرة بالنادي الأهلي تدريباته اليومية على ملعب التتش بعدما خاض أمس ، الثلاثاء، مباراة ودية أمام فريق الغابة بالتتش حيث يسعد المارد الأحمر للإرتباطات المقبلة أفريقياً ومحلياً ويأتي في مقدمتها مواجهة فريق جاندير ميه بطل النيجر في بطولة أفريقيا ، حيث تلقى الأهلي تأكيدات من بطل النيجر بأن مباراتهما في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا ستقام يوم 16 أكتوبر المقبل بالنيجر، وأن كان الأهلي مازال ينتظر وصول خطاب رسمى من بطل النيجر لتأكيد هذا الموعد.

وبدأ مسئولو الأهلي الأيام الماضية إجراءات السفر إلى النيجر ، حيث طلب سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي من الجهاز الإداري للفريق تجهيز إجراءات السفر لخوض هذه المباراة التى ستكون "ضربة البداية" ببطولة دوري أبطال أفريقيا التى يحمل الأهلي لقبها آخر نسختين.

وضرب فريق جانديرميه موعداً مع الأهلي في دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا، بعدما حقق الفوز على مضيفه فريق لو ماساجير بطل بوروندي، بهدف دون مقابل في إياب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا ليحسم بطل النيجر تأهله لمواجهة الأهلي حيث حجز تذكرة الصعود بالفوز في مجموع المباراتين 2-1، حيث تعادل الفريقان ذهابا بنتيجة 1-1 ، وتقام مباراة الذهاب بين الأهلى وجانديرميه ناسيونال في النيجر يوم 16 أكتوبر، فيما تقام مباراة الاياب فى القاهرة أحد أيام 22- 23- 24 أكتوبر.