شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينهى إجراءات قيد الجزيرى عقب وصول بطاقة أوناجم من المغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مسئولو نادى الزمالك قيد التونسى سيف الجزيرى مهاجم الفريق فى قائمة الموسم الجديد، عقب وصول البطاقة الدولية للمغربى محمد أوناجم العائد من الإعارة للوداد المغربى، وذلك بعد حل أزمة قيد الثنائى معا فى الاتحاد الدولى فيفا.

ومن المقرر أن تصل بطاقة أوناجم خلال 48 ساعة، وسيتم إنهاء إجراءات قيد الثنائى الجزيرى وأوناجم معا، على الرغم من اكتمال أوراق الجزيرى، إلا أن إدارة الزمالك اتفقت مع اتحاد الكرة على أن تتم عملية قيد جميع اللاعبين معا عقب إنهاء جميع المخاطبات بين الزمالك وفيفا بشأن أزمة المنع من القيد.

ويترقب مسئولو الزمالك وصول البطاقة الدولية للمغربي محمد أوناجم لاعب الفريق من الاتحاد المغربى خلال 48 ساعة، لإتمام عملية قيد اللاعب فى قائمة الزمالك استعدادا للموسم الجديد، وذلك عقب عودته من الإعارة للوداد المغربى الموسم الماضى.

وأرسل اتحاد الكرة طلبا لاتحاد الكرة المغربى يطلب فيها إرسال البطاقة الدولية لأوناجم عقب وصول موافقة من فيفا على قيد أوناجم والتونسي سيف الجزيري رغم منع الزمالك من القيد لفترتين، ومن المنتظر أن تصل البطاقة الدولية للزمالك خلال الـ48 ساعة المقبلة ليتم قيد اللاعب فى قائمة الفريق للموسم الجديد.

من ناحية أخرى يخضع عبد الله جمعة الظهير الأيسر لفريق الزمالك إلى برنامج تأهيل مكثف تحت إشراف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق لتجهيزه للمشاركة في المباريات المقبلة استعدادا لانطلاق الموسم الجديد والذي يبدأه الزمالك بمواجهة توسكر الكيني منتصف كاتوبر المقبل ضمن مباريات الذهاب لدور الـ 32 بدوري ابطال افريقيا.

ويرغب كارتيرون فى تجهيز عبد الله جمعة للمشاركة فى المباراة خوفا من عدم لحاق محمد عبد الشافى الظهير الأيسر للفريق بالمباراة بعد معاناته من إجهاد عام مؤخرا.