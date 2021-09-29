شكرا لقرائتكم خبر عن هشام نصر يتقدم بطعن "الدرجة الثانية" بالاتحاد الدولى لليد بشأن إيقافه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف هشام نصر رئيس اتحاد كرة اليد السابق أنه ينتظر رد الاتحاد الدولى لكرة اليد على طعن الدرجة الثانية الذى قدمه على خلفية إيقافه بسبب اختراق الفقاعة الطبية فى بطولة العالم مصر 2021.

وقال نصر إنه طعن فى كلا الدرجتين الأولى والثانية وفقا لشروط الاتحاد الدولى قبل اللجوء للمحكمة الرياضية.

كما قام هشام نصر مسبقا بالطعن على قرار اللجنة الأولمبية الذى يفيد بتعيين لجنة لتسيير الأعمال الاتحاد المصرى لكرة اليد، لما شاب ذلك القرار من مخالفات وإهدار لإدارة الجمعية العمومية التى منحت الثقة لمجلس نصر.

واستند الطعن على عدم وجود ثمة أى مخالفات إدارية أو مالية شابت أعمال مجلس نصر، فيما تضمن الطعن أن مجلس نصر تسلم الاتحاد مدينا بمبلغ 4 ملايين جنيه حتى وصلت أرصدة الاتحاد إلى ما يزيد عن مائة مليون جنيه.

واعتمدت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة هشام حطب قرار الاتحاد الدولى لليد مارس الماضى بتعيين لجنة لتسيير أعمال اتحاد اللعبة برئاسة محمد الأمين، حتى إجراء انتخابات مجلس إدارة جديد.

وتضم اللجنة كلا من نبيل خشبة أمين صندوق وفى العضوية كل من: عاصم السعدنى وأيمن صلاح ومؤمن صفا وعبده عبد الوهاب ومحمود العدل وعمرو فتحى.

وشهدت اللجنة المؤقتة إضافة أعضاء جدد عن المجلس السابق وهم كل من محمد الأمين وعاصم السعدنى و أيمن صلاح، أما باقى اللجنة فهم من أعضاء مجلس هشام نصر.