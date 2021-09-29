مران الأهلى.. محاضرة فنية وتدريبات خفيفة واستشفائية للمشاركين فى ودية الغابة

القاهرة - سامية سيد - اكتفى الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى بقيادة بيتسو موسيمانى بخوض مران خفيف صباح اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة.

واستغرق مران الأهلى اليوم قرابة 45 دقيقة، بدأت بمحاضرة فنية سريعة للجهاز الفنى قبل أن يبدأ بعدها اللاعبون فى تنفيذ بعض الوحدات البدنية الخفيفة تحت إشراف كابلو رانجواجا مخطط الأحمال، وأعقبها تدريبات بالكرة قبل إنهاء المران ببعض الوحدات البدنية في إطار الجدول الموضوع للحصة التدريبية صباح اليوم.

فيما خاض لاعبو الأهلى الذين شاركوا فى المباراة الودية أمام فريق الغابة أمس تدريبات استشفائية خفيفة بالجيم على هامش مران الفريق الذى أقيم صباح اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

وفاز الأهلى على الغابة بـ7 أهداف دون مقابل، فى المباراة الودية التى أقيمت مساء أمس على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة فريق الحرس الوطنى بطل النيجر فى ذهاب دور الـ32 لدورى أبطال أفريقيا.

واستأنف الأهلى تدريباته أمس الأول على ملعب التتش بالجزيرة، بعد الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعبون لمدة 24 ساعة عقب مباراة إنبى فى دور الـ16 لبطولة كأس مصر التى فاز فيها الفريق بهدف نظيف، ليتأهل إلى الدور ربع النهائى للبطولة.