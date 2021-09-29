شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يضم 5 لاعبين جدد من "رديف" فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل مسئولو المقاصة سلسلة تدعيم صفوف الفريق الفيومى بالتعاقد مع خماسى فيوتشر الصاعد حديثا إلى الدورى الممتاز، ضمن خطة الجهاز الفنى بقيادة تامر مصطفى لسد العجز فى المراكز التى يعانى منها الجهاز الفنى للفريق الفيومى بعد رحيل عدد كبير من القوام الأساسى عن المقاصة بنهاية الموسم الماضى.

وتعاقد مسئولو المقاصة مع الخماسى كريم عبد النبى وأحمد عقل وإسلام زيادة ثلاثى وسط ملعب وأحمد منعم مدافع وأحمد حلاوة مهاجم وجميعهم شارك فى صعود الفريق من القسم الثانى إلى الدورى الممتاز.

وسبق وتعاقد نادى مصر للمقاصة مع أكثر من لاعب فى الفترة الحالية، ضمن خطة الجهاز الفنى بقيادة تامر مصطفى لتدعيم صفوف الفريق الفيومى فى الموسم المقبل، وسد الثغرات فى صفوفه، لاسيما بعد رحيل أكثر من لاعب.

وتعاقد نادى مصر للمقاصة مع أكثر من لاعب مثل محمود حمدى لاعب المصرى السابق ومحمود عادل لاعب الإنتاج الحربى السابق فى صفقة انتقال حر بعد فسخ عقديهما مع أنديتهما.

محمود صلاح

كما تعاقد مصر للمقاصة مع الثنائى الأجنبى سيرجى إيريك وجون ايفيرى لاعبى فيوتشر إف سى السابقين، بخلاف عودة مصطفى كاجو الظهير الأيسر ومحمود صلاح مهاجم غزل المحلة السابق.

سيرجي ايريك

وشدد عصام سراج الدين المدير الرياضى لنادى مصر للمقاصة والمتحدث الرسمى باسم النادى أن موقف ناديه سليم فيما يخص ملف القضايا الخارجية المرفوعة على النادي لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن مستحقات لاعبيه الأجانب السابقين.

وقال سراج الدين فى تصريحات خاصة إنه وخلال فترة وجيزة أنهينا مشاكلنا مع الفيفا خاصة قضيتي الأوغندي خالد أوتشو والنيجيري ايدو موسيس ، ونجحنا في تسوية مستحقات الثنائي وهما القضيتين اللاتي لعبت دورا في وقف قيد الفريق الفيومي قبل التحرك سريعا وحل مشكلة القيد الخاصة بالنادي لدى اتحاد الكرة.

مصطفى كاجو

وأوضح أن موقف المقاصة فى قضية أحمد مرشوح وكيفين موهيرى لاعبى الفريق الفيومى السابقين قوى للغاية وبالمستندات، مؤكدا أن النادى يتعامل مع مكتب محاماة إيطالى على أعلى مستوى لإنهاء نزاعاته الخارجية.

وأضاف المدير الرياضى لمصر للمقاصة أن ناديه يملك إدارة محترفة ومكتبا قانونيا على أعلى مستوى، ويجيد التعامل مع كل قضاياه الخارجية.