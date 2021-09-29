شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا وطاهر ينتظمان فى التدريبات الجماعية للأهلى بعد التعافى من الإجهاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتظم محمود كهربا وطاهر محمد طاهر لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى فى تدريبات الفريق الجماعية التى أقيمت صباح اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة.

وكان الثنائى قد غابا عن مران الأهلى الجماعى أمس الأول بسبب الإجهاد العضلى، حيث فضل الجهاز الفنى منحهم راحة سلبية.

وفاز الأهلى على نادى الغابة بـ7 أهداف دون مقابل، فى المباراة الودية التى أقيمت مساء أمس على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة فريق الحرس الوطنى بطل النيجر فى ذهاب دور الـ32 لدورى أبطال أفريقيا.

واستأنف الأهلى تدريباته أمس الأول على ملعب التتش بالجزيرة، بعد الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعبون لمدة 24 ساعة عقب مباراة إنبى فى دور الـ16 لبطولة كأس مصر التى فاز فيها الفريق بهدف نظيف، ليتأهل إلى الدور ربع النهائى للبطولة.



ويستعد الأهلى للمرحلة المقبلة، التى تشهد خوض الفريق مباراة الذهاب فى دور الـ32 لدورى أبطال أفريقيا فى شهر أكتوبر المقبل.