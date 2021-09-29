شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: تخفيض راتب شوقى غريب للنصف.. وفيوتشر ضم 7 لاعبين من الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى أحمد شوبير أن شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأوليمبى وافق على العودة لتدريب الفراعنة الصغار بعد تخفيض راتبه للنصف، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم "شوقى غريب حينما فاز مع المنتخب الأوليمبى ببطولة أفريقيا تمت زيادة راتبه، وحينما عاد مؤخراً لقيادة المنتخب الأوليمبى تم رفع الزيادة ووافق المدرب على العودة بنصف راتبه وهذا على مسئوليتى الشخصية".

ويضيف شوبير "هناك شخص من خارج اتحاد الكرة هو من رشح شوقى غريب، بل والجهاز المعاون بالكامل لكيروش فى المنتخب الأول ومش عيب ولا حرام، لكن الكرة المصرية لابد ألا تدار من الباطن لازم نصحى ونفوق، ومندهش لماذا يسارع الاتحاد الحالى لتعيين المدربين وتسكين اللجان رغم أننا منذ عام كامل نصرخ أننا بدون لجان، أنا لا أهاجم شوقى غريب لكن مندهش من إصرار الاتحاد الحالى على إنهاء كل صلاحيات الاتحاد الجديد مبكراً وبدون داع".

وأكمل شوبير "هناك أسماء تتردد فى الكواليس مرشحة للظهور فى اتحاد الكرة بالفترة المقبلة وأبرزهم محمود طاهر وعلاء عبد الصادق وأحمد سليمان ومحمد أبو الوفا وسحر عبد الحق وسماح عمار وإيهاب الكومى وسمير عثمان".

وكشف شوبير نائب رئيس نادى "فيوتشر إف سى" أن ناديه حصل على خدمات سبعة لاعبين من النادى الأهلى استعداداً للموسم الجديد، قائلا "فيوتشر ضم صفقات قوية من عدة أندية استعداداً للموسم الجديد على رأسها 7 لاعبين من النادى الأهلى هم سعد سمير ومروان محسن وناصر ماهر وكريم نيدفيد وفارس طارق ومصطفى البدرى والحارس الشاب محمد طارق، وسيكون سعد سمير هو كابتن فيوتشر". وأوضح شوبير أن مروان محسن وقع موسمين لفيوتشر فيما وقع ناصر ماهر لنفس النادى أربعة سنوات، كما تعاقد فيوتشر مع جوزيف نجويم من الجونة وهو لاعب مميز بجانب حارس الزمالك محمود جنش.

ووافق اتحاد الكرة فى اجتماعه على توصية نيلو فينجادا، المدير الفنى للاتحاد بإعادة تعيين شوقى غريب، مديرا فنيا للمنتخب الأوليمبى المقبل (مواليد 2001)، ومعه معتمد جمال مدربًا عامًا، ووائل رياض مدربًا، وطارق سليمان مدربًا لحراس المرمى، وكمال عبد الواحد معدًا بدنيًا.

كما وافق الاتحاد على توصية فينجادا بتعيين محمد وهبة مديرًا فنيًا للمنتخب الوطني للناشئين مواليد 2006، مع استمرار باقي أعضاء الجهاز الفني في أداء مهمتهم.

وقرر الاتحاد تعيين علاء عبد العزيز مديرًا للمنتخب الأولمبي، وأيمن حافظ مديرًا لمنتخب الشباب مواليد 2003، وأيمن زين طبيبًا للمنتخب الأولمبي.