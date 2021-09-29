شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال كلمة السر فى انتقال "مارسيلو" لبيراميدز ثلاثة مواسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مقرب من حسين السيد مارسيلو الظهير الايسر الجديد لنادى بيراميدز تفاصيل انتقال اللاعب للفريق السماوى بداية من الموسم الجديد، وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365” :"حسين السيد وافق على الرحيل إلى بيراميدز، بعد نهاية إعارته مع الإسماعيلي، خصوصا بعد إتمام التعاقد مع إيهاب جلال لقيادة الفريق الذى منح اللاعب فرصة اللعب اساسياً والعودة للتألق من جديد".

ويضيف المصدر:"مارسيلو" وقع على عقود انتقاله إلى بيراميدز لمدة 3 مواسم، بعد انتقاله من الأهلي للطلائع عام 2020".

وأصبح حسين السيد رابع صفقات بيراميدز، بعد تدعيم صفوف الفريق بضم التونسي فخر الدين بن يوسف مهاجم الإسماعيلي، بجانب هشام محمد وعبد الله مجدي ثنائي المقاصة.

وفى وقت سابق، أكد العميد أحمد فؤاد المهدي مدير الكرة بطلائع الجيش موافقة ناديه علي بيع حسين السيد مارسيلو الظهير الأيسر للفريق لصفوف بيراميدز .

وقال العميد أحمد المهدى في تصريحات خاصة لـ الخليج 365:" وافقنا علي عرض بيراميدز للتعاقد مع حسين السيد مارسيلو ، وتسلم بيراميدز الاستغناء الخاص باللاعب".

وتوّج فريق طلائع الجيش ببطولة السوبر المصرى للمرة الأولى فى تاريخه بعد الفوز على الأهلى بركلات الجزاء الترجيحية 3 / 2 خلال المباراة التى جمعتهما ، باستاد برج العرب فى السوبر المصرى، حيث لجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الاصلي والإضافى بالتعادل السلبى.