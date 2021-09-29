شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينتظر وصول بطاقة أوناجم خلال 48 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب مسئولو الزمالك وصول البطاقة الدولية للمغربى محمد أوناجم لاعب الفريق من الاتحاد المغربى خلال 48 ساعة، لإتمام عملية قيد اللاعب فى قائمة الزمالك استعدادا للموسم الجديد، وذلك عقب عودته من الإعارة للوداد المغربى الموسم الماضى.

وأرسل اتحاد الكرة طلبا لاتحاد الكرة المغربى يطلب فيها إرسال البطاقة الدولية لأوناجم عقب وصول موافقة من فيفا على قيد أوناجم والتونسى سيف الجزيرى رغم منع الزمالك من القيد لفترتين، ومن المنتظر أن تصل البطاقة الدولية للزمالك خلال الـ48 ساعة المقبلة ليتم قيد اللاعب فى قائمة الفريق للموسم الجديد.

من ناحية أخرى يخضع عبد الله جمعة الظهير الأيسر لفريق الزمالك إلى برنامج تأهيل مكثف تحت إشراف الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق لتجهيزه للمشاركة فى المباريات المقبلة استعدادا لانطلاق الموسم الجديد، والذى يبدأه الزمالك بمواجهة توسكر الكيني منتصف كاتوبر المقبل ضمن مباريات الذهاب لدور الـ32 بدورى أبطال أفريقيا.

ويرغب كارتيرون فى تجهيز عبد الله جمعة للمشاركة فى المباراة خوفا من عدم لحاق محمد عبد الشافى الظهير الأيسر للفريق بالمباراة بعد معاناته من إجهاد عام مؤخرا.

من ناحية أخرى كشف طارق جبريل أمين صندوق نادى الزمالك آخر مستجدات التجديد لأشرف بن شرقى هداف الفريق الأبيض، وقال جبريل: كان من الممكن أن نعلن التجديد مع كل اللاعبين خلال شهر ولكننا لن نتنازل عن حقوق النادى للتجديد مع أى لاعب، ويجب أن تعلم الجماهير أننا نعمل لصالح الزمالك وبالتأكيد لمصلحة اللاعبين.

وأضاف "اتفقنا مع بن شرقى على 99% من تفاصيل التجديد، لكن يتبقى الشرط الجزائى فقط وكنا نتفاوض عليه حتى الأمس ولا جديد فى الأمر".

وعن الصفقات الجديدة قال أمين صندوق الزمالك: لم نفكر في إعارة الصفقات الجديدة لأننا ننتظر موقف فيفا فى أزمة القيد، وحتى الآن لدى أمل فى قيد اللاعبين، ووضع حمدى النقاز مختلف، لو كارتيرون عايزه لن نعترض ولو لم يكن بحاجة له سننظر فيما يناسب النادى واللاعب.

واختتم "نسير بخطى جيدة منذ 4 أشهر ولم ندعى أننا سنحل الأزمات بالكامل، لكننا نسعى لحل الكثير منها، ونتمنى التوفيق للمجلس القادم وسنساعده، ولن أترشح فى الانتخابات المقبلة".