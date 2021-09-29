شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. شوقى غريب فى مهمة جديدة مع فراعنة الأولمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من جديد عاد شوقى غريب إلى تولى مسؤولية المنتخب الأولمبى، بعدما تمت إقالته عقب أولمبياد طوكيو الماضية والتى ودعها منتخب الفراعنة من الدور ربع النهائى بعد الخسارة أمام البرازيل بهدف نظيف، حيث تمت إقالة غريب عقب عودة البعثة المصرية وقتها، إلا أن اللجنة الثلاثية أعادت مدرب الفراعنة إلى المشهد من جديد.

ولد شوقى غريب فى 26 فبراير عام 1959 بمحافظة الغربية، ولعب لنادى غزل المحلة ليفرض نفسه على المنتخبات الوطنية وسط كوكبة من نجوم كرة القدم فى أواخر السبعينيات وحقبة الثمانينيات، وكان غريب من أفضل لاعبى خط الوسط آنذاك.