شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يحسم الجدل بشأن ضم نجم الإسماعيلى فى ميركاتو الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم مسئولو النادي الأهلي الأنباء التى ترددت مؤخراً بشأن الدخول في مفاوضات مع باهر المحمدي لاعب الإسماعيلي خلال ميركاتو الصيف الجاري ، وقال مصدر في الأهلي، أن مسئولو القلعة الحمراء لم يتحدثوا من قريب أو بعيد مع نجم الإسماعيلي أو وكيل أعماله، موضحاً أن اللاعب خارج حسابات الجهاز الفني تماماً.

وأشار المصدر إلى أن الأهلي لا يفكر في ضم أي لاعب من الإسماعيلي خلال فترة الأنتقالات الحالية سواء كان باهر المحمدي أم غيره ، وشدد المصدر على أن النادي غير مسئول عما يُثار في وسائل الإعلام بشأن التفاوض مع بعض اللاعبين، مؤكداً أن بعض وكلاء اللاعبين يستغلون أسم الأهلي لتحقيق مكاسب وأهداف شخصية.

وكشف المصدر عن إكتفاء الأهلي بالصفقات التى أبرمها الصيف الجاري ، وهي : بيرسي تاو وميكيسوني وحسام حسن وكريم فؤاد ومصطفى البدري وأن كان الأخير قد رحل لنادي فيوتشر علي سبيل الإعارة، بجانب الثنائي العائد من الإعارة أحمد عبد القادر وعمار.