شكرا لقرائتكم خبر عن نيمار يسخر من لقطة ميسي الغريبة في دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الأربعاء 29 سبتمبر 2021

دخل البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، على قائمة المعلقين على اللقطة المثيرة للجدل لزميله الأرجنتيني ليونيل ميسي.



وسجل ميسي هدفا قاد به باريس سان جيرمان للفوز على ضيفه مانشستر سيتي (2-0)، مساء الثلاثاء، على ملعب حديقة الأمراء، في الجولة الثانية من مجموعات دوري أبطال أوروبا.

ورغم تسجيله الهدف، فإن ميسي أثار الجدل بلقطة أخرى، والتي بدأت مع الدقيقة 91 من المباراة عندما احتسب الحكم ضربة حرة مباشرة لمانشستر سيتي على حدود منطقة جزاء باريس سان جيرمان.

وبعد وقوف حائط الصد الباريسي أمام الكرة التي سددها الجزائري رياض محرز، نجم مانشستر سيتي، ظهر ميسي وهو راقد خلف الحائط الدفاعي لباريس سان جيرمان، أثناء تنفيذ الركلة.

وأثارت هذه اللقطة اعتراضات وسخرية واسعة، بعدما شعر كثيرون أنها قللت من قيمة ليونيل ميسي ودوره في باريس سان جيرمان، غير أن نيمار علق على الأمر بطريقة ساخرة.

ونشر اللاعب البرازيلي عبر حسابه الرسمي على موقع "أنستقرام" صورة ميسي وهو يرقد خلف الحائط، وكتب عليها: "ماذا تفعل هناك؟"، مع بعض التعبيرات الضاحكة.

ويتمتع نيمار بعلاقة صداقة قوية مع ميسي، منذ أن كانا يلعبان معا في برشلونة الإسباني بين عامي 2013 و2017، حتى إنه كان من ركض معه احتفالا بهدفه الأول مع الفريق الباريسي.

إذاعة "راديو مونت كارلو" الفرنسية أكدت أن ميسي هو من افترش الأرض خلف الحائط البشري من تلقاء نفسه، دون أن يطلب منه أحد ذلك، خصوصا أن الذي كان يقوم بهذه المهمة في الفريق هو لاعب الوسط الإيطالي ماركو فيراتي الذي تم استبداله قبل الركلة.

واستندت الإذاعة لتغريدة الصحفي الإسباني جيليم بالاج، صاحب كتاب السيرة الذاتية لميسي، والذي أكد أن هذا ليس تكتيكا متبعا أو دور طُلب من اللاعب الأرجنتيني تنفيذه، لكنه من تطوع لهذه المهمة، خصوصا وأن بعد هذه اللقطة احتسب الحكم ركلة جديدة لمانشستر سيتي، وكان كيليان مبابي هو من يرقد خلف الحائط.

يُذكر أن ريو فيرديناند، نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق، أبدى عدم رضاه عن تلك اللقطة، وقال في تصريحات نقلها موقع "GiveMeSport" البريطاني: "لا لا لا، لا يمكن أن يحدث هذا مع ليو ميسي، هذه قلة احترام".

وأتم المدافع السابق: "إذا كنت لاعبا في هذا الفريق سأقول لميسي إنني سأستلقي من أجله، لم أستطع جعله يستلقي هكذا، هذا ليس ما يفعله ليو".

وتحدث ميسي في تصريحات بعد المباراة، لكنه لم يتطرق للحديث عن تلك اللقطة، واكتفى بإبداء سعادته بتسجيل هدفه الأول مع باريس سان جيرمان.

وقال ميسي في تصريحات تليفزيونية بعد المباراة: "كنت أرغب بشدة في التسجيل، لعبت مباريات قليلة مع الفريق وهذه هي مباراتي الثانية".

وأضاف: "كنت أعلم أن اليوم مهم للغاية، ولكن يجب مواصلة العمل، وهناك مباريات أخرى كثيرة قادمة في الموسم".

وأردف: "الأهم كان الفوز أمام منافس شرس، وأحد أبرز المرشحين للفوز باللقب، من أجل نسيان التعادل في الجولة الأولى".

وأتم: "بدأت للتو اللعب مع نيمار ومبابي سويا والاعتياد على بعضنا البعض، ومتأكد من أننا سنتحسن، علينا أن نتطور كفريق، لعبنا بشكل طيب للغاية الليلة، ولكن علينا بذل المزيد من الجهد، والسيطرة بشكل أكبر على المباريات".