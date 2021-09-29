قرار حكومي يورط برشلونة في قمة أتلتيكو مدريد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

ورط قرار حكومي جديد نادي برشلونة، قبل مباراته المنتظرة أمام أتلتيكو مدريد، في قمة الجولة الثامنة من الدوري الإسباني.



ويحل برشلونة ضيفا على أتلتيكو مدريد، السبت المقبل، على ملعب واندا ميتروبوليتانو، في الجولة الثامنة من منافسات الدوري الإسباني.

وقبل 3 أيام من المباراة، قررت وزارة الصحة الإسبانية عودة الجماهير بشكل كامل إلى الملاعب المفتوحة، مع أخذ بعض الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وكانت الحكومة الإسبانية قد وافقت على عودة الجماهير بشكل جزئي إلى الملاعب الإسبانية منذ نهاية الموسم الماضي وبداية الموسم الحالي.

وأعلنت وزارة الصحة الإسبانية، الأربعاء، أنه اعتبارا من أول أكتوبر/تشرين الأول المقبل، سيتم السماح بامتلاء الملاعب المفتوحة بالجماهير، والملاعب داخل القاعات بنسبة 80%.

وبموجب القواعد الجديدة، سيتعين على المشجعين المحافظة على التباعد الاجتماعي بواقع 1.5 متر على الأقل، وارتداء الكمامات، وسيسمح لهم بشرب الماء، لكن سيحظر عليهم تناول الطعام أو التدخين في الملاعب.

وبذلك ستكون الجولة الثامنة من الدوري الإسباني هي أول جولة تشهد عودة الجماهير بشكل كامل إلى المدرجات، منذ انتشار فيروس كورونا في مارس/آذار من العام الماضي.

وسيكون على برشلونة أن يلعب أمام جماهير أتلتيكو مدريد التي ستملأ ملعب واندا ميتروبوليتانو بالكامل، لأول مرة منذ عام ونصف.

برشلونة يعاني من تذبذب النتائج بشكل كبير في الفترة الأخيرة، حيث فقط 4 نقاط من آخر 9، بعدما تعادل مع غرناطة وقادش، قبل أن يفوز على ليفانتي.

يُذكر أن القرار سيبقى محل دراسة خلال الشهر القادم، على أن يتم اتخاذ قرارات جديدة في نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل.