ترتيب مجموعة ليفربول في دوري الأبطال بعد فوز الريدز على بورتو.. وخسارة ميلان أمام أتلتيكو

الشارقة - اميمة ياسر - كتب:ضياء السقا

اكتسح ليفربول الإنجليزي مضيفه بورتو البرتغالي بنتيجة 5-1 خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء الثلاثاء، على ملعب "الدراجاو"، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا بالموسم الجارى 2021-2022.

وجاء الهدف الأول في الدقيقة 18 عبر نجمنا المصري محمد صلاح من متابعة جيدة أمام المرمى، قبل أن يسجل ساديو ماني الهدف الثاني في الدقيقة 45.

وفي الشوط الثاني، سجل صلاح الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 60، قبل أن يحرز روبرتو فيرمينو ثنائية في الدقيقتين 77 و81 لينتهي اللقاء بفوز الريدز 5-1.

على الجانب الأخر، خطف أتلتيكو مدريد فوزا غاليا على حساب ميلان اللإيطالي، في إطار منافسات المجموعة الثانية.

وبذلك يتصدر فريق ليفربول جدول ترتيب المجموعة الثانية، برصيد 6 نقاط، يليه أتلتيكو مدريد (4 نقاط)، ثم بورتو (نقطة واحدة)، وميلان (بدون رصيد).

وسيتضيف أتلتيكو مدريد، نظيره ليفربول، يوم 19 أكتوبر المقبل، في الجولة الثالثة، فيما يواجه ميلان، فريق بورتو.

وتمكن النجم المصري من تسجيل 5 أرقام قياسية عقب مباراة ليفربول وبورتو، جاء كالتالي:

- أصبح صلاح ثاني أكثر لاعب أفريقي يسجل في دوري أبطال أوروبا (باستثناء الأدوار التمهيدية) برصيد 31 هدفا، متجاوزًا الكاميروني صامويل إيتو (30 هدفاً)، وخلف الإيفواري ديدييه دروجبا (44 هدفًا).

- سجل صلاح في سبع مباريات من أصل ثمانٍ لعبها مع ليفربول هذا الموسم، حيث زار شباك كل من نورويتش سيتي، تشيلسي، ليدز، ميلان، كريستال بالاس، برينتفورد وبورتو (هدفين) باستثناء بيرنلي فقط.

- سجل صلاح في كل مباراة من مبارياته الـ6 الأخيرة مع ليفربول في جميع البطولات، ليصبح أول لاعب يسجل في 6 مباريات متتالية مع النادي منذ صلاح نفسه في أبريل 2018، عندما سجل في 7 متتالية.

- صعد صلاح إلى المركز الـ19 في قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا برصيد 35 هدفا، متجاوزا كلا من جيرد مولر وواين روني (34 هدفًا)، ليتعادل مع إدينسون كافاني (35 هدفا)، ويفصله هدف وحيد عن فيرينتس بوشكاش (36 هدفا).

- أصبح بورتو هو أكثر فريق نجح صلاح في التسجيل بشباكه بدوري أبطال أوروبا بعدما أصبحت الحصيلة أربعة أهداف، لتتجاوز شباك الفريق كلا من سالزبورج النمساوي وماريبور السلوفيني (استقبلا 3 أهداف من صلاح).