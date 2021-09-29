دياب: سنعلن جدول الدوري حتى بطولة أمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

قال أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية، إن الجدول الجديد لمسابقة دوري we المصري سيتم الإعلان عنه مواعيده حتى بطولة أمم أفريقيا المقبلة والمقررلها في الكاميرون مطلع العام المقبل.

وأضاف دياب في تصريحات عبر شاشة "أون تايم سبورتس 2" :"سنعلن مواعيد جدول الدوري حتى بطولة أمم أفريقيا، وسنعلن بعد ذلك باقي الجدول حتى نهاية الموسم بعد نهاية بطولة أمم أفريقيا".

وأشار دياب :"يوم القرعة سنضع لوائح وشروط المنافسة بعد الاتفاق مع جميع الأندية، وما سنتفق عليه لن يتغير ودورنا أن نحافظ على هذا الاتفاق".

وأنهى :"حسم شكل الدوري الجديد يوم السبت المقبل بعد تقديم ثلاث اقتراحات للأندية".

جدير بالذكر أن أحمد دياب كشف مؤخرًا عن ثلاث اقتراحات حول شكل الدوري في الموسم الجديد (2021 - 2022). (طالع التفاصيل)