ماذا قال صلاح بعد فوز ليفربول على بورتو بخماسية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

صرح محمد صلاح نجم ليفربول، أن فريقه سيطر على أحداث مباراة بورتو منذ الدقيقة الأولى، مشددًا أن مواجهة بطل البرتغال كان مهمة بالنسبة لفريقه.

وأضاف صلاح في تصريحات عبر شاشة "بي إن سبورتس الإخبارية" :"تحكمنا في المباراة منذ الدقيقة الأولى، المباراة كانت مهمة بالنسبة لنا".

وتابع :"الآن نحن في صدارة المجموعة، ونلعب جيدًا خارج ملعبنا".

وواصل هداف ليفربول تصريحاته :"علينا أن نخوض مبارياتنا خارج ملعبنا مثلما نلعب على ملعبنا في الآنفيلد، علينا أن نقدم 100% من مجهودنا".

واستطاع صلاح أن يسجل هدفين لصالح ليفربول في مباراة شهدت تفوق "الريدز" بنتيجة (5-1)، ليواصل بطل إنجلترا نتائجه الإيجابية في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويتصدر ليفربول ترتيب المجموعة الثانية برصيد ست نقاط، في المقابل يأتي أتليتكو مدريد في المركز الثاني برصيد أربع نقاط ثم بورتو برصيد نقطة وأخيرًا ميلان بدون نقاط.

جدير بالذكر أن ليفربول ينتظره موقعة هامة يوم الأحد المقبل من خلال مواجهة مانشستر سيتي - حامل لقب بريميرليج - في مباراة تأتي ضمن الأسبوع السابع على ملعب "الآنفيلد".