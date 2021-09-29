منافس الأهلي المحتمل بالمونديال.. بالميراس يتأهل لنهائي كوبا ليبرتادوريس

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ):

تأهل فريق ​بالميراس البرازيلي​ حامل اللقب إلى نهائي بطولة ​كوبا ليبرتادوريس​ بعد تعادله 1 /1 مع مضيفه ومواطنه ​أتليتيكو مينيرو​ فجر الأربعاء في إياب المربع الذهبي.

وانتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي ليتفوق بالميراس بقاعدة احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين بعد التعادل 1 /1 في مجموع اللقاءين.

وتقدم اتليتيكو مينيرو بهدف عن طريق التشيلي ​ الدولي إدواردو فارجاس​ في الدقيقة 52 وأدرك بالميراس التعادل في الدقيقة 68 بواسطة مهاجمه إدواردو بيريرا رودريجيز.

ويلتقي بالميراس في النهائي يوم 27 نوفمبر المقبل مع الفائز من المباراة الأخرى في المربع الذهبي بين ​فلامنجو البرازيلي​ و​برشلونة الإكوادوري حيث انتهت مباراة الذهاب بتقدم فلامنجو 3/ 1 ويلتقي الفريقان إيابا فجر الخميس.

ويسعى بالميراس لأن يكون أول فريق يتوج بلقب كوبا ليبرتادوريس مرتين متتاليتين منذ أن حقق بوكا جونيورز الأرجنتيني الإنجاز ذاته قبل عشرين عاما.

ومن المقرر أن يتأهل الفائز بلقب الليبرتادوريس إلى بطولة كأس العالم للأندية، والتي تشهد مشاركة الأهلي - حامل لقب مسابقة دوري أبطال أفريقيا - للمرة الثانية تواليًا، حيث كان الفريق الأحمر توّج باللقب القاري بالفوز على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بنتيجة (3-0).