27 نوفمبر.. موعد نهائي كوبا ليبرتادوريس 2021

محمد الفلاح - الأربعاء 29 سبتمبر 2021

باتت بطولة كوبا ليبرتادوريس 2021 قاب قوسين أو أدنى من الوصول إلى محطتها الأخيرة، بعد تأهل بالميراس البرازيلي إلى المباراة النهائية.



بالميراس، حامل لقب النسخة الماضية، تأهل إلى نهائي كوبا ليبرتادوريس بفضل قاعدة الهدف الاعتباري، بعد تعادله 1-1 مع مضيفه ومواطنه أتليتيكو مينيرو، مستفيدا من التعادل في مباراة الذهاب على ملعبه بدون أهداف.

وينتظر بالميراس المتأهل من مواطنه فلامنجو وبرشلونة الإكوادوري، علما بأن الفريق البرازيلي نجح في حسم الذهاب لصالحه بنتيجة 2-0.

ومن المُقرر أن تُقام المباراة النهائية من بطولة كوبا ليبرتادوريس يوم 27 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

ملعب سنتيناريو في مدينة مونتيفيديو عاصمة أوروجواي هو الذي سيستضيف المباراة النهائية هذا الموسم، ولكن لم يتم الكشف عن التوقيت النهائي بعد.

يُذكر أن الفائز ببطولة كوبا ليبرتادوريس سيضمن التأهل إلى كأس العالم للأندية 2021، والتي لم يتم الاستقرار على الدولة التي ستستضيفها حتى الوقت الراهن.

وتأهل حتى الآن إلى نهائي كأس العالم للأندية الأهلي المصري، بطل دوري أبطال أفريقيا، وتشيلسي الإنجليزي، بطل دوري أبطال أوروبا.