نجم الملاكمة الفلبيني باكياو يتخلى عن رياضته المفضلة للترشح للانتخابات الرئاسية

محمد الفلاح - الأربعاء 29 سبتمبر 2021

أعلن نجم الملاكمة الفلبيني ماني باكياو اليوم الأربعاء اعتزال الرياضة والتخلي عن ممارسته لها، وذلك بعد أيام من إعلانه الترشح للانتخابات الرئاسية.



وقال بطل الملاكمة 42 عاما، في رسالة عبر مقطع فيديو نشره على صفحته على موقع فيسبوك، :"من الصعب بالنسبة لي أن أتقبل انتهاء اللعب كملاكم ... اليوم، أعلن تقاعدي."

وأضاف :"لم أفكر أبدا في أن هذا اليوم سيأتي ... وداعا للملاكمة."

وبدأ باكياو، العضو بمجلس الشيوخ الفلبيني، مسيرته المهنية في الملاكمة عندما كان عمره 16 عاما. وقد فاز منذ ذلك الحين بـ 12 لقبا عالميا رئيسيا في ثمانية أوزان مختلفة.

وتقدم بالشكر لعائلته وداعميه ومدربيه وأعضاء فريقه لمساعدته في مسيرته، وكذلك لمشجعي الملاكمة في أنحاء العالم.

وقال:"لقد كانت الملاكمة هي شغفي دائما"، مضيفا أن الرياضة منحته الفرصة لتغيير حياته وإلهام آخرين لتغيير حياتهم.

وأعلن باكياو الأحد الماضي عزمه الترشح لرئاسة الفلبين في الانتخابات المقررة في مايو 2022. ولم يتطرق باكياو لمسيرته السياسية في رسالة إعلان الاعتزال اليوم.