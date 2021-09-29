5 أرقام قياسية حققها صلاح عقب مباراة بورتو.. وليفربول يحتفي بهدفيه على طريقة مدحت شلبي (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

احتفى نادي ليفربول الإنجليزي بثنائية محمد صلاح في مرمى مضيفه بورتو البرتغالي، خلال المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء، على ملعب "الدراجاو"، وانتهت بفوز الريدز 5-1، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا بالموسم الجاري 2021-2022.

ونشر الحساب الرسمي للريدز على "تويتر" صور لمحمد صلاح عقب هدفه الثاني وصاحبها بتعليق على طريقة الإعلامي والمعلق مدحت شلبي: "بص بعينه، مرحمش بقلبه".

هدف صلاح الأول جاء فى الدقيقة 18 من زمن المباراة عقب توغل كورتيس جونز لاعب ليفربول داخل منطقة جزاء بورتو من جهة اليمين وأنهاه بتسديدة قوية ارتدت من يد الحارس ديجو ميريلس كوستا لتجد متابعة لـ صلاح بتسديدة سهلة وضعت الكرة داخل الشباك.

وأحرز محمد صلاح الهدف الثالث لفريقه والثاني له بالمباراة في الدقيقة 61 عقب تمريرة بينية متقنة عن طريق كورتيس جونز إلى داخل منطقة الجزاء باتجاه صلاح المتمركز في مواجهة المرمى دون أي رقابة دفاعية ليضع الكرة بكل سهولة داخل الشباك، قبل أن يتم استبداله فى الدقيقة 67.

ويتصدر فريق ليفربول جدول ترتيب المجموعة الثانية بدوري أبطال أوروبا، برصيد 6 نقاط، يليه أتلتيكو مدريد (4 نقاط)، ثم بورتو (نقطة واحدة)، وميلان (بدون رصيد).

وتمكن النجم المصري من تسجيل 5 أرقام قياسية عقب مباراة ليفربول وبورتو، جاء كالتالي:

- أصبح صلاح ثاني أكثر لاعب أفريقي يسجل في دوري أبطال أوروبا (باستثناء الأدوار التمهيدية) برصيد 31 هدفا، متجاوزًا الكاميروني صامويل إيتو (30 هدفاً)، وخلف الإيفواري ديدييه دروجبا (44 هدفًا).

- سجل صلاح في سبع مباريات من أصل ثمانٍ لعبها مع ليفربول هذا الموسم، حيث زار شباك كل من نورويتش سيتي، تشيلسي، ليدز، ميلان، كريستال بالاس، برينتفورد وبورتو (هدفين) باستثناء بيرنلي فقط.

- سجل صلاح في كل مباراة من مبارياته الـ6 الأخيرة مع ليفربول في جميع البطولات، ليصبح أول لاعب يسجل في 6 مباريات متتالية مع النادي منذ صلاح نفسه في أبريل 2018، عندما سجل في 7 متتالية.

- صعد صلاح إلى المركز الـ19 في قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا برصيد 35 هدفا، متجاوزا كلا من جيرد مولر وواين روني (34 هدفًا)، ليتعادل مع إدينسون كافاني (35 هدفا)، ويفصله هدف وحيد عن فيرينتس بوشكاش (36 هدفا).

- أصبح بورتو هو أكثر فريق نجح صلاح في التسجيل بشباكه بدوري أبطال أوروبا بعدما أصبحت الحصيلة أربعة أهداف، لتتجاوز شباك الفريق كلا من سالزبورج النمساوي وماريبور السلوفيني (استقبلا 3 أهداف من صلاح).

شاهد هدفي صلاح: