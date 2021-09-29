مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

تقام مساء اليوم الأربعاء 29 سبتمبر/ أيلول 2021 عدة مباريات مهمة، لا سيما في بطولة دوري أبطال أوروبا.



وتستكمل منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا (الأربعاء)، بجانب إقامة عدة مباريات في الدوريات العربية.

يواجه بايرن ميونخ الألماني نظيره دينامو كييف في الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال أوروبا مساء الأربعاء، حيث تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشرة بتوقيت أبوظبي.

ومن المقرر أن تنقل شبكة بي إن سبورتش المباراة عبر قناة beIN Sports HD Xtra 1 بتعليق سوار الذهب.

يسعى فريق برشلونة الإسباني لتصحيح مساره في دوري أبطال أوروبا، عندما يحل ضيفا على بنفيكا البرتغالي في دور المجموعات.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشرة بتوقيت أبوظبي، التاسعة بتوقيت القاهرة، ومن المقرر أن تُنقل عبر قناة "beIN Sports 2 HD Premium" بتعليق خليل البلوشي.

يسعى مانشستر يونايتد الإنجليزي لمصالحة جماهيره وتحقيق أول فوز في دوري أبطال أوروبا عندما يستقبل نظيره فياريال الإسباني بالجولة الثانية.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشرة بتوقيت أبوظبي، التاسعة بتوقيت القاهرة، ومن المقرر أن تنقل عبر قناة beIN Sports 3 HD Premium بتعليق عصام الشوالي.

كريستيانو رونالدو هداف دوري أبطال أوروبا التاريخي

يواصل فريق تشيلسي الإنجليزي حملة الدفاع عن لقبه في دوري أبطال أوروبا عندما يحل ضيفا على يوفنتوس الإيطالي في ثاني جولات المجموعات.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشرة بتوقيت أبوظبي، ومن المقرر أن تنقل عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق حفيظ الدراجي.

يستضيف فريق الوداد نظيره يوسفيه برشيد في الجولة الرابعة من الدوري المغربي، مساء الأربعاء.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة، السابعة مساء بتوقيت أبوظبي، وتبث عبر قناة المغربية الرياضية على الهواء مباشرة.

يواجه فريق النصر نظيره بني ياس في الجولة السادسة من الدوري الإماراتي، مساء الأربعاء.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة و45 دقيقة بتوقيت مكة المكرمة، السادسة و45 دقيقة بتوقيت أبوظبي، وتبث عبر قناتي أبوظبي الرياضية ودبي الرياضية على الهواء مباشرة.

يستضيف فريق عجمان نظيره الشارقة في الجولة السادسة من الدوري الإماراتي للمحترفين.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة و45 دقيقة بتوقيت مكة المكرمة، السادسة و45 دقيقة بتوقيت أبوظبي، وتبث المباراة عبر قناتي أبوظبي الرياضية ودبي الرياضية على الهواء مباشرة.