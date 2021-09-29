شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يضع 4 لاعبين على قائمة الإعارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر بالجهاز الفني للاتحاد السكندري أن ملف الانتقالات الصيفية في النادي، لم يغلق حتى الآن موضحا أن النادي ما زال في مفاوضات مع بعض اللاعبين من الأندية الأخرى.

وكشف المصدر في تصريحات لليوم السابع أن النادي وضع أربعة لاعبين على قائمة الإعارة في الموسم الجاري، لإكسابهم بعض الخبرات من الاحتكاك الرسمي على أن يعودوا في الموسم بعد القادم للمشاركة مع زعيم الثغر.

ونجح الاتحاد السكندري في ضم صفقات قوية، هي المدافع محمد عبد السلام على سبيل الإعارة، من الزمالك بنية البيع النهائي، وأحمد يحيي حارس مرمى الإنتاج الحربي في صفقة بيع نهائي، ولاعب الوسط سعيدو سيمبوري من صفوف المصري البورسعيدي، ونادر رمضان من صفوف الإسماعيلي، ومصطفى رمضان "عفروتو" لاعب فريق الحمام الناشط في دوري القسم الثاني، والمهاجم الغاني مورو ساليفو في صفقة بيع نهائي، ومحمد مجدى، مدافع نادى البنك الأهلي السابق، والمهاجم الغانى بنجامين بواتنج، قادمًا من نادى إلمينا شاركس الغاني، والمهاجم الدولي الأنجولي كريستوفاو باسينسيا مابولولو قادماً من نادى أول أغسطس الأنجولي، وأحمد عادل "ميسي" لاعب المقاصة السابق، ومحمد عبد المنصف حارس مرمى فريق دجلة السابق.

في سياق متصل، بدأ حسام عاشور، لاعب وسط الاتحاد السكندري، إجراء تدريبات تقوية الركبة بعد عودته من الإصابة بقطع فى الرباط الصليبي، والتي تعرض لها خلال الموسم الماضي.

وأجرى حسام عاشور، جراحة الرباط الصليبى في نهاية شهر مايو الماضى، ولن يتمكن اللاعب من اللحاق ببداية الموسم مع الاتحاد، لكنه يأمل العودة بسرعة للفريق مع بداية العام المقبل.