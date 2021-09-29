شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يحدد موعد وبرنامج تدريب الزمالك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون خوض الفريق لتدريبه اليوم، الأربعاء، في الخامسة مساءً على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي.

ويتجمع اللاعبون في مقر النادي في الرابعة عصرا على أن يؤدي اللاعبون تدريبات الإطالات في الرابعة والنصف قبل انطلاق التدريبات الجماعية.

ويلتقي الفريق وديا مع بيراميدز غدًا الخميس المقبل بملعب الدفاع الجوي ضمن استعدادات الفريق للموسم الجديد.

ويستعد الزمالك للقاء توسكر الكيني المقرر له يوم 16 أكتوبر المقبل في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي ستقام بكينيا.

وكان الجهاز الفني للفريق فضل منح اللاعبين راحة من التدريبات امس وذلك بعد الاكتفاء بتدريبات خفيفة لفك العضلات في الصالة بالنادي.