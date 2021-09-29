شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواصل تدريباته استعداداً لضربة البداية بدورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل فريق الكرة بالنادي الأهلي تدريباته اليومية على ملعب التتش بعدما خاض أمس ، الثلاثاء، مباراة ودية أمام فريق الغابة بالتتش حيث يسعد المارد الأحمر للإرتباطات المقبلة أفريقياً ومحلياً ويأتي في مقدمتها مواجهة فريق جاندير ميه بطل النيجر في بطولة أفريقيا ، حيث تلقى الأهلي تأكيدات من بطل النيجر بأن مباراتهما في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا ستقام يوم 16 أكتوبر المقبل بالنيجر، وأن كان الأهلي مازال ينتظر وصول خطاب رسمى من بطل النيجر لتأكيد هذا الموعد.

وبدأ مسئولو الأهلي الأيام الماضية إجراءات السفر إلى النيجر ، حيث طلب سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي من الجهاز الإداري للفريق تجهيز إجراءات السفر لخوض هذه المباراة التى ستكون "ضربة البداية" ببطولة دوري أبطال أفريقيا التى يحمل الأهلي لقبها آخر نسختين.

وضرب فريق جانديرميه موعداً مع الأهلي في دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا، بعدما حقق الفوز على مضيفه فريق لو ماساجير بطل بوروندي، بهدف دون مقابل في إياب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا ليحسم بطل النيجر تأهله لمواجهة الأهلي حيث حجز تذكرة الصعود بالفوز في مجموع المباراتين 2-1، حيث تعادل الفريقان ذهابا بنتيجة 1-1 ، وتقام مباراة الذهاب بين الأهلى وجانديرميه ناسيونال في النيجر يوم 16 أكتوبر، فيما تقام مباراة الاياب فى القاهرة أحد أيام 22- 23- 24 أكتوبر.

على صعيد أخر ، طلب بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، من صفقات الفريق الجديدة والعائدون من الإعارة عدم التسرّع في طلب الفرصة أو التسرّع في التألق والتسجيل وحذرهم من التأثر سلباً باللعب تحت ضغط الجماهير ، وأكد المدير الفني لللاعبين الجُدد في الفريق أن الأمور في الأهلي تحتاج مزيدا من الصبر والتآني والعمل بجد وتركيز من أجل الظهور بشكل جيد حين يحصلون على فرصة.

وحث المدير الفني الصفقات الجديدة على عدم التفكير في التألق السريع إرضاءً للجمهور والإعلام لأن هذا سيجعلهم يؤدون تحت ضغط بشكل قد يؤثر عليهم سلباً، وطالبهم بالتركيز والجدية وتنفيذ التعليمات لأن هذا سيكون مفتاح نجاحهم مع الأهلي ، وشارك أحمد عبد القادر وميكيسوني وحسام حسن مع الأهلي فيما لم يظهر كريم فؤاد أو عمار حمدي حتى الآن لأسباب فنية فيما تحول الإصابة دون مشاركة بيرسي تاو.