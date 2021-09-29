شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يواجه الميناء اليمنى فى افتتاح البطولة العربية للسلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى اليوم فريق كرة السلة بنادى الاتحاد السكندري مع الميناء اليمنى فى افتتاح البطولة العربية التى يستضيفها زعيم الثغر وتستمر حتى 9 أكتوبر المقبل.

وتفتتح اليوم البطولة العربية لأندية كرة السلة بمشاركة 18 ناديا من مختلف الدول، حيث يشارك من مصر فريقى الاهلى والاتحاد السكندرى.

ويشارك فى البطولة أندية كل من الشارقة والبطائح من الإمارات، الكويت واليرموك من الكويت، الميناء وشعب حضرموت من اليمن، الغرافة والوكرة من قطر، اليوناني من السودان، الزهراء الرياضي من تونس، المنامة البحريني، بيروت اللبناني، الفتح السعودي، اتحاد الفتح المغربي، وداد بوفاريك وأسرة سريع مدينة بليدة من الجزائر.

واعتذر فرق كل من الكرامة السوري وخدمات البريج الفلسطيني عن التواجد والمشاركة فى البطولة.