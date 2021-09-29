محمود علاء: تلقيت عرضا سعوديا بـ8 أضعاف عقدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشف محمود علاء، مدافع الزمالك، عن تلقيه عرض سعودي في عهد مرتضى منصور رئيس النادي السابق، مشيرا إلى أن اللاعبين لديهم مستحقات متأخرة من الموسم الماضي.

وقال علاء، في ضيافة قناة "أون تايم سبورتس 1" في الساعات الأولى من صباح الأربعاء: "تلقيت عرضا من أحد الأندية السعودية بـ8 أضعاف قيمة عقدي مع الزمالك، لكني كنت أرغب في الاستمرار".

وأضاف: "أقنعنى المستشار مرتضى منصور رئيس النادي وقتها بالبقاء وقام بتعديل عقدي".

وتابع: "لم نحصل على مكافآت الفوز الدوري، لدينا مستحقات متأخرة مثل أي ناد بواقع نسب من عقودنا ومكافأة الدوري ومقدمات الموسم الجديد، حصلنا على جزء من مستحقاتنا لكن لدينا مستحقات متأخرة من الموسم الماضي".

وأكمل: "لم يحدث أننا اشتكينا من عدم تساوي العقود بيننا، أؤكد أن لا أحد يعرف قيمة عقد زميله في الزمالك، لاعبو الزمالك مظلومون إعلاميا، أؤكد هذا بلا أي تفكير".

وأكد: "أرى أن الزمالك سيقدم موسما جيدا العام المقبل وسنسعد جماهير الزمالك من جديد والهدف الرئيسي لدينا سيكون دوري أبطال إفريقيا".

وواصل: "هناك علاقات ممتدة مع لاعبي الأهلي وما يتم إثارته سببه مواقع التواصل الاجتماعي، نتفاجئ بما يُقال ونضحك".

واستمر: "الضغوطات والظروف التي نعيشها في الزمالك غير موجودة ولا يواجهها أي لاعب في أي ناد آخر".

وأوضح: "لست المسدد الأول لركلات الجزاء في الزمالك حاليا، وحزين لإهداري ركلة الجزاء في مباراة الأهلي، لكني لست نادما على تسديدها، لم أندم علي أي شيء".

وأتم علاء تصريحاته بالحديث عن مباراة ندم على خسارتها قائلا:" خسارة نهائي دوري أبطال إفريقيا، سيناريو اللقاء لا يوحي بأننا سنخسر في النهاية، كنا نسيطر على المباراة وأرى أن الهدف لو جاء في وقت مبكر أكثر كنا سنعود في المباراة".