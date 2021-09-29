موعد مباراة برشلونة و بنفيكا في دوري أبطال أوروبا.. القنوات الناقلة والمعلق

تعرف على موعد، القنوات الناقلة ومعلق مباراة برشلونة أمام بنفيكا البرتغالي في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

تنفس نادي برشلونة الصعداء في الجولة الماضية من الدوري الاسباني، وحقق فوزًا كبيرًا بثلاثية نظيفة على حساب ليفانتي، في مباراة شهدت عودة صاحب الرقم 10 الجديد “أنسو فاتي” المتغيب لقرابة السنة بسبب الإصابة.

وبدأ برشلونة دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا بهزيمة قاسية بثلاثية نظيفة مع الرحمة، أمام بايرن ميونخ الألماني على ملعب كامب نو، ولا بديل عن الفوز أمام بنفيكا، لتفادي الحسابات الضيقة في نهاية المشوار.

من جهته، يقدم بنفيكا البرتغالي بداية مثالية على مستوى الدوري البرتغالي في هذا الموسم، حيث حقق 7 إنتصارات متتالية في أول 7 جولات، ليتصدر جدول الترتيب بالعلامة الكاملة.

وفي دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، عاد فريق المدرب جورجي جيسوس بالتعادل السلبي في الجولة الأولى من ملعب دينامو كييف الأوكراني، ويسعى لاستغلال المستوى المتذبذب للضيوف، لتحقيق الفوز الأول في المجموعة.

موعد مباراة برشلونة وبنفيكا البرتغالي في دوري أبطال أوروبا.. القنوات الناقلة والمعلق

يحين موعد مباراة برشلونة ومضيفه بنفيكا يوم الأربعاء الموافق 29 سبتمبر، وتنطلق بداية من الساعة 19:00 جرينتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، وتقام على ملعب النور في لشبونة بقيادة الحكم الايطالي دانييلي أورساتو.

ينقل بث مباشر لمباراة برشلونة أمام بنفيكا على قناة بي ان سبورتس بريميم 2، ويتولى التعليق عليها، المعلق الرياضي العماني “خليل البلوشي”.