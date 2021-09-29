شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد دياب: قرعة الدورى الجديد ستكون مفتوحة ولن نسمح بتأجيل المباريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المحترفة بالدورى المصرى، أن قرعة الدورى الجديد ستكون مفتوحة على كل الاحتمالات ولا توجد استثناءات فيها، ومن الممكن أن تقام مباراة القمة في أي أسبوع.

وقال أحمد دياب، خلال حواره مع الإعلامى مدحت شلبى فى برنامج "مساء أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس 2: "الدورى الجديد سيبدأ بعد 25 أكتوبر المقبل، وستكون قرعة الدورى مفتوحة بمعنى أنه من الممكن أن يتواجه الأهلى والزمالك في أي جولة ولا يوجد استثناءات في القرعة لتكون فرص الدورى متساوية بين الأندية".

وأضاف رئيس الرابطة: "هدفنا خدمة المنتخب في أي وقت، وحال طلب المدير الفني للمنتخب تأجيل الدورى في أي وقت سنتناقش معه وسنعمل على تلبية طلباته".

وتابع: "لن نسمح بتأجيل مباريات الدورى إذ اتفقنا على ذلك من بداية الموسم، ورابطة الأندية لن تغير أي شيء في اللائحة التي سنتفق عليها مع الأندية قبل انطلاق البطولة، ولن نستجيب لأى نادى يطالب بتعديلها بعد ابتداء البطولة".

وأوضح أحمد دياب: "سنعلن عن جدول الدورى من بداية الموسم وحتى بطولة كأس الأمم الأفريقية، وسنعلن بعد البطولة باقى الجدول حتى نهايته".

وتابع: "تم ترشيحى من قبل 9 أندية في الدورى، واتخذنا مقرا في الجيزة خاصة برابطة الأندية المحترفة لإدارة الدورى بشكل مستقل، بعيدا عن مقر اتحاد الكرة المصرى".

وأضاف رئيس رابطة الأندية المحترفة: "أتمنى أن تساهم رابطة الأندية في تطور صناعة الكرة المصرية كما يحدث في العالم، وهدف الرابطة هو زيادة موارد الأندية خلال الفترة المقبلة وعدم الحصول على أموال من هذه الأندية".

وتابع أحمد دياب: "نعمل الآن على وضع لائحة لرابطة الأندية، وحسم شكل الدورى الممتاز الجديد يوم السبت المقبل، وشكل بث مباريات الدورى سيتحسن في الموسم الجديد".

وأوضح أحمد دياب: "نعمل على تحسين جودة منتج كرة القدم لزيادة عوائد حقوقها، وأعتقد أن دورى الدور الواحد هو الحل الأمثل لإعادة الكرة المصرية لشكلها الطبيعى وسينتهى نهاية يوليو وهو يقوم على مواجهة الفرق من دور واحد وإقامة دورى من دور واحد لأول 8 مراكز لتحديد البطل والفرق المؤهلة لبطولة أفريقيا، وآخر 10 مراكز على الهبوط، لأن الدورى بشكله الطبيعى سينتهى 30 أغسطس وهذا أمر صعب".