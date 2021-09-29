ربيع ياسين يهاجم اتحاد الكرة: «هاني أبوريدة هو من يدير الجبلاية ويختار مدربي المنتخبات.. ومينفعش نضحى بولادنا عشان السبوبة»

الشارقة - اميمة ياسر -

شن ربيع ياسين، المدير الفني لمنتخب الشباب السابق، هجوماً عنيفاً على اتحاد الكرة المصري، مشيراً إلى أنه لم يحصل على شيء رغم كل ما قدمه لمنتخب الشباب.

وقال ياسين، في مقابلة ببرنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى والمذاع عبر قناة "صدى البلد" مساء الثلاثاء: "الموضوع في اتحاد الكرة ليس بالكفاءة بل بالهوى، لقد جلبت كأس أفريقيا من نيجيريا ومن غانا، ولكن العدل لم يحدث مثل ما حسن شحاتة وغيره حصلوا، أنا لم أحصل على شيء".

وأضاف نجم الأهلي السابق: "كونت فريق رائع في منتخب الشباب وحقق انتصارات كبيرة دربت لاعبين أصبحوا أسماء كبيرة في الملاعب المصرية".

واستنكر ياسين طريقة اختيار المدربين للمنتخبات، مؤكداً أنه "لا يتم بالكفاءة، وهاني أبو ريدة بيعمل كل حاجة في الكرة المصرية".

وأوضح المدير الفني السابق لمنتخب الشباب أن أبوريدة "هو من يختار مدربي المنتخب"، بحسب قوله، مشدداً على ضرورة اختيار رئيس جديد لاتحاد الكرة بناء على طلب الجمعية العمومية.

وتابع: "هاني أبوريدة كان يريد أن يكون شوقي غريب مدرب المنتخب الأول، وحمادة المصري قال أن حسام البدري يتولى تدريب المنتخب الأولمبي، ولكن أين ربيع ياسين الذي حصل على بطولة أفريقيا؟ وهذا أمر معروف".

وواصل ربيع ياسين: "هاني أبوريدة هو من يفعل كل شيء، وهو أقوى رجل كرة في مصر، وهو من يدير اتحاد الكرة، وهناك وشوش يدخلها لنا أبوريدة لتعمل معنا ويصر عليها".

وأكد ياسين أن الأجيال تحتاج إلى شغل كبير، مضيفاً: "عملت جهد كبير مع لاعبين مثل صالح جمعة وكهربا ورامي ربيعة وغيرهم، ومع هذا المجهود أصرف كثير جدا على صحتي وقيمة المرتب الذي كنت أحصل عليه وقتها قليل جدا، ولكنني لم أكن أتحدث لأن هذا أمر وطني ولي الشرف أن أعمل لمصلحة بلدي".

وقال: "لم أتحدث في الأمور المالية يوما، وكان هدفي خدمة وطني، ولا يجوز أن نضحي بأولادنا في بطولة إفريقيا بتونس بسبب السبوبة.. ولم يكن هناك عدل، واتحاد الكرة طول عمره هوائي، ومصر كلها تعلم ذلك".

ولفت ياسين إلى أنه تولى تدريب منتخب الشباب في أصعب ظروفه، وحقق معه كأس أفريقيا في نسخة 2013 التي أقيمت في الجزائر.

وأوضح أن المنتخب لعب تحت قيادته 12 مباراة رسمية كسب 10 مباريات وتلقى هزيمتين، وفاز على بريطانيا بثنائية نظيفة.

وعن سبب إقالته من تدريب المنتخب، أوضح ربيع ياسين أنه "لم يكن على هوى اتحاد الكرة"، مؤكداً أنه حصل على كأس أفريقيا على حساب نيجيريا وغانا وذلك في النسخة التي أقيمت في الجزائر.

واختتم ربيع ياسين، أنه كان يربى اللاعبين على الوطنية وكل الأناشيد الوطنية قبل الأمور الفنية وذلك حتى ينمي روح الوطنية لديهم.