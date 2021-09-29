دوري أبطال أوروبا.. محمد صلاح يقود ليفربول لاكتساح بورتو.. وأتلتيكو مدريد يخطف فوزاً دراماتيكياً على حساب ميلان

الشارقة - اميمة ياسر -

نجح فريق ليفربول الإنجليزي في اكتساح مضيفه بورتو البرتغالي بخمسة أهداف مقابل هدف، فيما حقق أتلتيكو مدريد الإسباني فوزاً مثيراً على مضيفه ميلان الإيطالي بهدفين لهدف، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال اوروبا.

ليفربول يكتسح بورتو

وقاد صلاح فريقه ليفربول للفوز على بورتو البرتغالي بنتيجة 5-1، في المباراة التي أقيمت على ملعب "دراجاو" بعدما أحرز هدفين.

تقدم ليفربول في النتيجة عن طريق صلاح في الدقيقة 18، قبل أن يضيف السنغالي ساديو ماني الهدف الثاني للريدز في الدقيقة 44.

وفي الشوط الثاني، عاد محمد صلاح ليسجل الهدف الثالث لليفربول في شباك بورتو بالدقيقة 60، ليصبح ثاني أكثر لاعب أفريقي يسجل في دوري أبطال أوروبا (باستثناء الأدوار التمهيدية) برصيد 31 هدفا، متجاوزا الكاميروني صامويل إيتو (30 هدفاً)، وخلف الإيفواري ديدييه دروجبا (44 هدفا).

وفي الدقيقة 75، قلّص فريق بورتو النتيجة محرزاً الهدف الأول عن طريق مهدي طارمي برأسية من داخل منطقة جزاء ليفربول.

وبعدها بدقيقتين، أحرز البرازيلي روبرتو فيرمينيو الهدف الرابع لليفربول في الدقيقة 77، قبل أن يضيف الهدف الخامس للريدز في الدقيقة 82.

فوز دراماتيكي لأتلتيكو مدريد على ميلان

وفي المجموعة ذاتها، خطف أتلتيكو مدريد فوزاً قاتلاً على حساب ميلان بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب "سان سيرو".

تقدم ميلان في النتيجة عن طريق لاعبه رافائيل لياو بتسديدة قوية سكنت شباك أتلتيكو مدريد في الدقيقة 20 من زمن الشوط الاول.

وأكمل ميلان المباراة بـ10 لاعبين بعد طرد الإيفواري فرانك كيسي في الدقيقة 29 من زمن المباراة إثر حصوله على إنذارين.

وفي الشوط الثاني، أدرك أنطوان جريزمان هدف التعادل لأتليتكو مدريد في الدقيقة 84.

وفي الدقيقة 93، تحصل أتلتيكو مدريد على ركلة جزاء، لينجح لويس سواريز في إحراز هدف الانتصار للروخو بلانكوس.

وبهذه النتائج، ينفرد ليفربول بصدارة ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، وخلفه أتلتيكو مدريد في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، فيما جاء بورتو في المركز الثالث برصيد نقطة وحيدة، بينما احتل ميلان المركز الرابع بدون نقاط.