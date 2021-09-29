شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الزمالك يكشف حقيقة إصابة عبد الشافى وسبب طلب عدم الانضمام للمنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور محمد أسامة، طبيب فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، حقيقة تعرض محمد عبد الشافى ظهير أيسر الفريق لإصابة جديدة فى الركبة أدت لعدم انضمامه لمعسكر منتخب مصر استعدادًا لمباراة ليبيريا الودية، المقرر إقامتها الخميس المقبل.

وقال طبيب الزمالك خلال تصريحات له لبرنامج "زملكاوى" إن محمد عبد الشافى لم يتعرض لإصابة جديدة فى الركبة، بل إنه كان يعانى إصابة منذ فترة وقبل أن يتعرض للإصابة فى عظمة الترقوة "الكتف".

وأضاف طبيب الزمالك إنه يضع برنامجا خاصا للتعامل مع اللاعبين بعد سن الـ 30 أو 35 عامًا، وأن هناك اتفاقا مع عبد الشافى على استغلال فترات التوقف للقيام ببرنامج علاجى "حقن" حسب البروتوكول، قائلاً: "فى التوقف الماضى عبد الشافى لم يكن يتوقع انضمامه للمنتخب لكنه فوجئ بضمه ولم نتمكن حينها من القيام بالبرنامج العلاجى، وعندما عاد تحدثت معه وقال إننا سنقوم بتنفيذ البرنامج فى التوقف المقبل، ولا أعلم بناءً على إيه قال هذا لكن أتوقع إنها من واقع خبراته".

وتابع محمد أسامة حديثه: "وعندما تم الإعلان عن قائمة المعسكر المقبل وجدنا وجود عبد الشافى ضمنها، وقمت بالتحدث مع طبيب المنتخب وشرحت له الحالة، وعبد الشافى تحدث مع الكابتن وائل جمعة والناس فى المنتخب وشرح لهم وجهة النظر والناس تقبلوه بدون أى مشكلة".

من جانبه علق خالد الغندور على الأمر قائلاً: "عبد الشافى كان مستاء جدًا فى التوقف الماضى مع الكابتن حسام البدرى، خصوصًا أنه لم يشارك وفى نفس الوقت فقد فرصة العلاج".