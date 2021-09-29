شكرا لقرائتكم خبر عن محمود علاء: أنا أفضل مدافع فى مصر وراموس مثلى الأعلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمود علاء، مدافع نادي الزمالك، أن جمهور الفريق الأبيض هو مَن يستحق الفرحة بلقب الدوري بعد مساندتنا، مؤكدا أن المشاكل تظهر في الزمالك بعد الفوز بالبطولات، موضحا أن مثله الأعلى في كرة القدم العالمية هو راموس مدافع ريال مدري السابق وباريس سان جيرمان الحالي.

وأضاف علاء في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس، مع الإعلامي سيف زاهر: "أنا أحسن مدافع في مصر والزمالك آخر أربع سنين، والزمالك يمتلك حاليا أفضل ثلاثة مدافعين".

وتابع محمود علاء: "شيكابالا مظلوم ويتعرض لظروف قادرة تهد أى حد، لو الأمر داخل الملعب شيكابالا فى حتة تانية، شيكابالا مظلوم فى عقوبة ثمانية مباريات وتنظيم تسليم الدرع كان سيئ جدا".

وواصل: "مساندة ودعم جمهور الزمالك ليا جميل مش هنساه طول عمري، وبإذن الله الموسم الجاي نسعد جمهور الزمالك وهدفنا الرئيسي هو بطولة أفريقيا".

وأكمل مدافع الزمالك: "المعسكر الحالي للمنتخب هو الثالث لي بعيدا عن الفراعنة، كنت أشارك لكن الظروف أجبرتني على ابتعادي، أرى أن الموسم الجديد سيكون بداية خير".

وأكمل: "انتصارات الزمالك في مبارياته الأخيرة بالدوري تسببت في الضغط على الأهلي خلال مؤجلاته، لم نخسر في الدور الثاني إلا مباراة واحدة وهو ما ساعدنا على التتويج باللقب، عشنا حالة رائعة في معسكر الإسكندرية وكان لدينا يقين على حصد اللقب".

واختتم علاء: "لم نحصل على مكافآت الفوز بالدوري، لدينا مستحقات متأخرة كأي ناد مثل نسب من عقودنا ومكافأة الدوري ومقدمات الموسم الجديد، حصلنا على جزء من مستحقاتنا لكن لدينا مستحقات متأخرة من الموسم الماضي".