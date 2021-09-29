شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد دياب: دورى الدور الواحد الحل الأمثل حاليا ونعمل على وضع اللائحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المحترفة بالدورى المصرى، أن إقامة الدورى من دور واحد هو الشكل الأمثل حاليا لإعادة الكرة المصرية لمسارها الصحيح.

وقال أحمد دياب، خلال حواره مع الإعلامى مدحت شلبى فى برنامج "مساء أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس 2: "تم ترشيحى من قبل 9 أندية في الدورى، واتخذنا مقرا في الجيزة خاصة برابطة الأندية المحترفة لإدارة الدورى بشكل مستقل، بعيدا عن مقر اتحاد الكرة المصرى".

وأضاف رئيس رابطة الأندية المحترفة: "أتمنى أن تساهم رابطة الأندية في تطور صناعة الكرة المصرية كما يحدث في العالم، وهدف الرابطة هو زيادة موارد الأندية خلال الفترة المقبلة وعدم الحصول على أموال من هذه الأندية".

وتابع أحمد دياب: "نعمل الآن على وضع لائحة لرابطة الأندية، وحسم شكل الدورى الممتاز الجديد يوم السبت المقبل، وشكل بث مباريات الدورى سيتحسن في الموسم الجديد".

وأوضح أحمد دياب: "نعمل على تحسين جودة منتج كرة القدم لزيادة عوائد حقوقها، وأعتقد أن دورى الدور الواحد هو الحل الأمثل لإعادة الكرة المصرية لشكلها الطبيعى وسينتهى نهاية يوليو وهو يقوم على مواجهة الفرق من دور واحد وإقامة دورى من دور واحد لأول 8 مراكز لتحديد البطل والفرق المؤهلة لبطولة أفريقيا، وآخر 10 مراكز على الهبوط، لأن الدورى بشكله الطبيعى سينتهى 30 أغسطس وهذا أمر صعب".