شكرا لقرائتكم خبر عن محمود علاء: الزمالك تعرض لافتراءات وضغوطات توقع أحسن فريق فى الكون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى محمود علاء، مدافع نادي الزمالك، أن الفريق الأبيض تعرض لضغوطات وافتراءات توقع أفضل فريق فى الكون، قائلا: "تعرضنا لضغوط كبيرة طوال الموسم المنقضي، تغيير مجالس إدارات ومعاناة مستمرة للاعبين، وشائعات مغرضة عن الفريق أثرت على بعض الجماهير، كلها عوامل أدت لغضب اللاعبين".

وتابع علاء في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس، مع الإعلامي سيف زاهر: "اللي زعلنا أكتر أن محدش طلع دافع عن الفريق واللاعبين، لعبنا بدون مستحقات حبا في النادي، أخلصنا في عملنا، ولم يحدث أن اعترضنا على التدريبات واللعب بسبب المستحقات".

وواصل مدافع الزمالك: "الزمالك تعرض لمشاكل خارجية، كنا نواجه أكثر من 20 مشكلة، اللاعبون عاشوا فترة صعبة بسبب التصريحات التي قيلت في بعض وسائل الإعلام".

وواصل محمود علاء: "تعرضت لإصابة أبعدتني عن الملاعب لمدة شهر ونصف ولست راضيا عن الموسم في مجمله بالنسبة لي لكني سعيد بالتتويج بلقب الدوري".

وأكمل مدافع نادي الزمالك: "البعض روج لشائعات عن مشاكلى داخل الفريق وهذا غير صحيح، لم أفتعل مشكلة مع باتشيكو على الإطلاق، لكن هذه الشائعات أغضبتنى".