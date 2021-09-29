شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب منتخب ليبيا السابق: اعتماد منتخب مصر على لاعبي الأهلي والزمالك سيساعدنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد نادر الترهوني، نجم الكرة الليبية السابق، أن مباراة ليبيا ضد مصر ليس لها مقاييس، مشيرا إلى أن عودة الدوري كانت السبب في أسهم قوة المنتخب خلال الفترة الماضية.

وقال الترهوني في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "خافيير كليمنتي مدرب المنتخب الليبي مدرب ذو خبرة كبيرة".

وأضاف: "اعتماد المنتخب المصري على لاعبي الأهلي والزمالك وسط عدم بداية الدوري والاجهاد سيساعد المنتخب الليبي في المباراتين المقبلتين".

وتابع: "أغلبية اللاعبين الغير محترفين وخارج فريقي الاتحاد وأهلي طرابلس حاليا في معسكر للمنتخب الليبي منذ فترة استعدادا لمواجهة مصر".

ومن جانب آخر استقر الجهاز الفني للمنتخب الوطنى بقيادة كارلوس كيروش، على استبعاد 9 لاعبين من القائمة النهائية لمباراتى ليبيا في تصفيات كأس العالم، وتحديدا عقب المباراة الودية للفراعنة أمام ليبيريا الخميس المقبل.

وتضم قائمة منتخب مصر لمباراة ليبيريا الودية، 24 لاعبا هم: فى حراس المرمى: محمد الشناوي ( الأهلي ) محمد أبو جبل ( الزمالك ) محمد بسام ( طلائع الجيش ) محمد صبحي ( فاركو) ، المدافعون: أحمد فتوح ( الزمالك ) محمد حمدى ( بيراميدز ) محمود حمدي - الونش - ( الزمالك ) أيمن أشرف ( الأهلي) علي جبر ( بيراميدز ) باهر المحمدي ( الإسماعيلي ) أحمد توفيق ( بيراميدز ) أكرم توفيق ( الأهلي)، لاعبو الوسط: حمدي فتحي ( الأهلي) عمرو السولية ( الأهلي ) طارق حامد ( الزمالك ) مهند لاشين ( طلائع الجيش) محمد مجدي - أفشة - ( الأهلي) عبد الله السعيد ( بيراميدز)، المهاجمون:محمد شريف ( الأهلي) مصطفى فتحي ( الزمالك) رمضان صبحي ( بيراميدز) ابراهيم عادل ( بيراميدز) أحمد زيزو ( الزمالك) أحمد سمير ( طلائع الجيش)، بخلاف 9 لاعبين محترفين هم محمد صلاح ( ليفربول الانجليزي) ، أحمد حجازي ( الاتحاد السعودي )، أحمد حسن - كوكا- ( كونيا سبور التركي )، محمد النني ( أرسنال الانجليزي)، مصطفى محمد ( جالاطا سراي التركي)، سامي مرسي ( ايبسويتش الانجليزي)، عمر مرموش ( شتوتجارت الألماني)، احمد ياسر ريان ( ألتاي سبور التركي)، كريم حافظ ( يني مالتيا التركي).