شكرا لقرائتكم خبر عن طاقم الحكام التونسى لودية مصر وليبيريا يصل الإسكندرية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصل اليوم إلى الإسكندرية طاقم الحكام التونسى بقيادة يوسف السرايرى ، الذى يدير مباراة منتخب مصر الودية أمام ليبيريا غدا باستاد برج العرب، واختارت لجنة الحكام باتحاد الكرة بالاتفاق مع نظيرتها فى تونس، الحكم الدولى التونسى يوسف السرايرى حكما للمباراة الودية على أمل اعتماد المواجهة كمباراة دولية.

ويضم الطاقم التونسى كل من يوسف السرايرى حكم ساحة، ويعاونه يامن الملولشي وفوزي الجريدى، ويسري بوعلي حكما رابعا.

وتضم قائمة منتخب مصر المحلية لمباراة ليبيريا الودية، 24 لاعبا هم: فى حراس المرمى: محمد الشناوي ( الأهلي ) محمد أبو جبل ( الزمالك ) محمد بسام ( طلائع الجيش ) محمد صبحي ( فاركو) ، المدافعون: أحمد فتوح ( الزمالك ) محمد حمدى ( بيراميدز ) محمود حمدي - الونش - ( الزمالك ) أيمن أشرف ( الأهلي) علي جبر ( بيراميدز ) باهر المحمدي ( الإسماعيلي ) أحمد توفيق ( بيراميدز ) أكرم توفيق ( الأهلي)، لاعبو الوسط: حمدي فتحي ( الأهلي) عمرو السولية ( الأهلي ) طارق حامد ( الزمالك ) مهند لاشين ( طلائع الجيش) محمد مجدي - أفشة - ( الأهلي) عبد الله السعيد ( بيراميدز)، المهاجمون: محمد شريف ( الأهلي) مصطفى فتحي ( الزمالك) رمضان صبحي ( بيراميدز) ابراهيم عادل ( بيراميدز) أحمد زيزو ( الزمالك) أحمد سمير ( طلائع الجيش).