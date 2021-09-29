شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت شلبى: ميكسونى خامة مميزة جدا وصلاح محسن منقذ الأهلى دائما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامى مدحت شلبى، أن الموزمبيقى لويس ميكسونى لاعب النادى الأهلى الجديد خامة مميزة جدا ويمتلك قدرات كبيرة ظهرت في مباراة الاهلى وإنبى في كأس مصر التي فاز بها الأهلى بهدف نظيف.

وقال الإعلامى مدحت شلبى خلال تقديمه برنامج "مساء أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس 2: "الأهلى استحق الفوز بجدارة على إنبى، وأحمد عبد القادر عبر عن نفسه بشكل كبير، والأهلى أهدر العديد من الفرص السهلة على عكس إنبى التي لم تتح له إلا فرصة واحدة وهى الانفراد".

وأضاف مدحت شلبى: "ميكسونى لاعب مميز وحريف واللاعب اللى بيلعب برجله الشمال ويمتلك المهارة بيكون لاعب كبير وأنا شايف أنه إضافة كبيرة للأهلى في انتظار عودة بيرسى تاو".

وتابع مدحت شلبى: "صلاح محسن أصبح منقذ الأهلى في كل المباريات الصعبة، لأنه بينزل يعمل الفارق مع الأهلى، ومع المنتخب أمام الجابون عندما مرر الكرة لمصطفى محمد الذى خطف هدف التعادل الذى سيكون الأهم في مشوار المنتخب ويتأهل لكأس العالم".

وأوضح: "أليو ديانج بصراحة لا يقعد على دكة الأهلى فى أى حال من الأحوال، ومع احترامى لكل لاعبى الأهلى فى وسط الملعب، ديانج يتحط الأول وأى لاعب آخر يلعب جانبه، لأنه يمتلك قدرات تفوق كل اللاعبين المتواجدين".