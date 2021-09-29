شكرا لقرائتكم خبر عن المدير الفني للحرس الوطني بطل النيجر: الأهلي عنده مشاكل نتمنى استغلالها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى زكريا إبراهيم، المدير الفني للحرس الوطني بطل النيجر، منافس الأهلى في دور الـ32 من دورى ألأبطال أن مباراته مع بطل أفريقيا ستكون صعبة للغاية، قائلا: "الفوز على الأهلي ليس سهلا على الإطلاق، ولكننا سنبذل كل ما لدينا من أجل الفوز في هذه المباراة، وبالتالي هناك بعض الضغوطات بعد فوز الأهلي ببطولة أفريقيا الموسم الماضي".

وقال إبراهيم، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس، مع الإعلامي سيف زاهر: "أعتقد أنها ستكون مباراة كبيرة، سنلعب أمام فريق كبير وهو النادي الأهلي، لكن طموح فريقي هو الفوز بالمباراة".

وواصل لبطل النيجر: "الأهلي فريق قوي ولديه لاعبين أقوياء، لكني أعتقد في ذات الوقت أن هناك ربما بعض نقاط الضعف التي يمكن استغلالها خاصة في الدفاع، وسنسعى إذا أتيحت لنا الفرصة للفوز في هذه المباراة".

وأكمل إبراهيم أن بيتسو موسيماني، مدير فني كبير في أفريقيا، وكان مديرا فنيا لمنتخب جنوب أفريقيا، موضحا أن المدرب الجنوب أفريقي يعلم ما يجب أن يفعله وما يحتاجه من اللاعبين ويلعب دائما بقوة ويحمس لاعبي فريقه ويعتبر إضافة كبيرة للأهلي".

واختتم منافس الأهلى في دورى الأبطال: "نعلم أن الأهلي لديه بعض المشكلات التي نتمنى استغلالها بعد تفوق الزمالك عليه وفوزه ببطولة الدوري، الزمالك أفضل حاليا من الأهلي، وبالتالي يمكن أن يخسر مباراة في حالة إصرارنا على الفوز".