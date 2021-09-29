شكرا لقرائتكم خبر عن 3 لاعبين سبقوا حسام عرفات بمواصلة اللعب رغم الإصابة بالرباط الصليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن عبد الناصر محمد، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبي، إصابة حسام عرفات الوافد الجديد للفريق البترولى من نادى وادى دجلة بالرباط الصليبى، بعد إجراء الأشعات والفحوصات.

وكان حسام عرفات قد دخل فى نوبة بكاء بعد خروجه مصابا أمام الأهلى فى الدقيقة 44 من عمر المباراة، التى جمعت الفريقين باستاد الإسكندرية ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة كأس مصر وانتهت بفوز الأحمر بهدف دون رد.

وأصر حسام عرفات على النزول لملعب المباراة مرة أخرى على الرغم من إصابته، ولكن طالب بالخروج بعد دقائق من عودته للملعب، ليعلن نادى إنبى فيما بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبى.

وسبق حسام عرفات 3 لاعبين أصيبوا في المباراة وأصروا على استكمال المباراة وأصيبوا بقطع في الرباط الصليبى نستعرضهم في التقرير التالى..

تعرض أحمد الشناوى حارس مرمى نادى بيراميدز للإصابة في مباراة فريقه أمام إنبى في إحدى مباريات الدورى الموسم الماضى، وأصر على استكمال المباراة بعد إصابته لعدة دقائق ولكنه لم يستطع استكمالها ليطلب التبديل.

وأجرى اللاعب إشاعة رنين بعد المباراة لتؤكد معاناته من قطع في الرباط الصليبى ليغيب عن فريقه أكثر من 6 أشهر.

ثانى اللاعبين هو محمد محمود لاعب النادى الأهلى بعدما تعرض للإصابة في مباراة فريقه أمام سموحة في الموسم قبل الماضى، ولكنه أصر على العودة للمباراة في محاولة لاستكمالها إلا أن الإصابة أجبرت اللاعب على الخروج من الملعب، لتؤكد الإشاعة فيما بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبى.

ثالث اللاعبين هو مروان محسن مهاجم الأهلى السابق، الذى تعرض للإصابة مع منتخب مصر خلال مشاركته مع الفراعنة أمام المغرب في بطولة أفريقيا 2017، إلا أنه حاول اللعب مجددا بعد الإصابة، لتجبره الإصابة على طلب التبديل، ليخضع إلى فحوصات وإشاعة في اليوم التالى ليتأكد إصابته بالرباط الصليبى.