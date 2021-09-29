شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم شعبان يمنح لاعبى سيراميكا راحة لمدة 48 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح هيثم شعبان، المدير الفني لنادي سيراميكا، راحة 48 ساعة للاعبين عقب انتهاء معسكر الفريق المغلق في شرم الشيخ.

واختتم فريق سيراميكا معسكره المغلق مساء الثلاثاء، وخاض فيه اللاعبون تدريبات يومية على فترتين، لمدة أسبوعين بمدينة شرم الشيخ استعدادًا لمباريات الدوري الممتاز.

ووضع الجهاز الفني لنادي سيراميكا بقيادة هيثم شعبان برنامجًا تدريبيًا قويًا، من أجل رفع اللياقة البدنية للاعبين، وتجهيزهم قبل إنطلاق مباريات الدوري العام مع نهاية شهر أكتوبر.