شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامى: سموحة يرفض أى تعديل على نظام الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعترض أحمد سامى، المدير الفني لفريق سموحة، على جميع المقترحات التي تهدف لتغيير نظام الدوري وطالب باستمرار الموسم المقبل على نفس الشكل المعتاد للدورى بإقامة البطولة من دورين بشكلها التقليدي.

وقال سامي لمراسل ”الخليج 365” في الإسكندرية: "نرفض أي تعديل، نريد خوض المسابقة بشكلها التقليدي، سموحة يتمسك بالنظام التقليدى للمسابقة دون اي مساس بها".

وأكد عامر حسين، عضو رابطة الأندية المصرية، أن مقترحى دوري المجموعتين أو دوري الدور الواحد، يمكن أن يتم حسمهما في شهر يوليو القادم، موضحا أنه يمكن وقتها أن نبدأ الموسم الجديد في شهر سبتمبر، وهذا سيعطي فرصة للعب شهرين قبل بداية كأس العالم".

وقال حسين، في تصريحات تليفزيونية قبل يومين: "اتفقنا أن بداية الدوري تكون 25 أكتوبر بعد نهاية ارتباط المنتخب والأندية المشاركة في البطولات الأفريقية، واقترحت 3 تصورات لشكل البطولة سنتناقش مع الأندية فيهم".

وأضاف عضو رابطة الأندية والمسئول عن ملف المسابقات في الرابطة: "لكي نعود للعب الموسم القادم في الموعد الطبيعي، يجب أن نفاضل بين دوري المجموعتين أو دوري الدور الواحد، ويجب أن نأخذ المباريات الأقل، كما أن هناك أمور مادية مع الرعاة بشأن عدد المباريات".

واختتم: "الأفضل من حيث عدد المباريات سيكون التصور الثالث وهو لعب الدوري من دور واحد، ثم نأخذ الأندية أصحاب الـ8 مراكز الأولى ويلتقون ببعضهم لتحديد البطل في إجمالي مباريات 24 مباراة، وأصحاب الـ10 مراكز الأخرى سيلعبون لتحديد الهابطين بإجمالي 26 مباراة".